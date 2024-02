Oggi 14 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

E' San Valentino, Al Capone stermina la banda rivale, nasce Youtube. I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 14 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete

Cari ariete, oggi sarebbe meglio stare tranquilli ed evitare discussioni, soprattutto con il partner, in fondo è San Valentino. Sul lavoro aspettatevi qualche novità interessante.

Toro - Cari toro, aspettatevi una giornata piena di energia dove sia l'amore che il lavoro andranno a gonfie vele. Festeggierete alla grande.

Gemelli - Cari gemelli, attenzione in amore perché non è il periodo ideale per i nuovi incontri o per fare passi avanti in una relazione. Sul lavoro meglio prendere le cose con più calma.

Cancro - Cari cancretti, bella questa giornata per il lavoro che può regalare belle soddisfazioni. Sul piano sentimentale ci sono un po' di cose da chiarire, ma non fatene un dramma.

Leone - Cari leoncini, per l'amore questo è un periodo molto bello grazie anche al buon influsso della luna. Sul lavoro vi state impegnando tanto, forse dovreste prendervi un po' più di tempo per voi.

Vergine - Cari vergine, in amore arrivano sempre più certezze quindi lasciatevi andare e festeggiate San Valentino. Per quanto riguarda il lavoro tutto procede bene, continuate così.

Bilancia - Cari bilancia, vi sentite un po' sopraffatti ultimamente e senza punti d'appoggio. Bisogna stringere i denti ed evitare di litigare con il partner per il troppo stress accumulato, soprattutto nel giorno dedicato all'amore.

Scorpione - Cari scorpioncini, il lavoro sta andando a gonfie vele ma per qualche ragione non sembra bastarvi. Avete bisogno di più conferme d'amore.

Sagittario - Cari sagittario, le stelle di oggi vi regalano la possibilità di fare tutto quello che volete quindi via libera ai nuovi progetti, ai viaggi e ai nuovi amori.

Capricorno - Cari capricorno, in amore anche se è San Valentino ci saranno un po' di discussioni quindi attenzione. Sul lavoro siete ancora alla ricerca della vostra strada.

Acquario - Cari acquario, non sottovalutate i nuovi incontri, potrebbero trasformarsi in qualcosa di importante. Sul lavoro riuscirete a ottenere di più.

Pesci - Cari pesciolini, esprimete i vostri sentimenti in questa giornata di San Valentino senza timori e sul fronte lavorativo fate tutto con estrema calma.

Almanacco

E’ il 45° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine mancano 320 giorni.

Oggi è San Valentino: La festa degli innamorati! Festeggiata in tutto il mondo, ha origini antiche. Si dice che risalga al IV secolo a.C.: i romani veneravano il dio Lupercus con dei riti di fertilità che consistevano nello scegliere donne e uomini che avrebbero dovuto vivere insieme in intimità per un anno. La chiesa pose fine a quest’usanza, introducendo la festa di San Valentino, come santo dell’amore! Perché proprio lui? Beh la tradizione vuole che da lui dipendano alcuni miracoli amorosi: una coppia di innamorati che il vescovo incontrò, mentre stavano litigando, fecero pace quando il santo fece volare intorno a loro decine di coppie di piccioni. Altri innamorati furono esonerati dai divieti dei genitori o da persecuzioni per merito del santo. Da secoli, in tutto il mondo, si festeggia l’amore e la coppia il 14 febbraio, in modo romantico e scambiandosi doni!

Nati 14 febbraio

Sei nato oggi 14 febbraio? La natura ti ha regalato un prodigioso intuito che ti aiuta a destreggiarti nella vita. Nel lavoro sei straordinariamente abile, efficiente e perseverante: raggiungerai senza dubbio i tuoi obiettivi anche se forse dovrai affrontare qualche momento difficile. La vita affettiva è fortunata, avrai molti amori ma ti legherai definitivamente solo con la maturità.

1961 – Daria Bignardi: Volto noto dell’intrattenimento televisivo, la sua attività editoriale si divide tra il ruolo di giornalista/conduttrice e di scrittrice. Nata a Ferrara.

1972 – Valerio Mastandrea: Romano doc, è un popolare attore di teatro, cinema e televisione, lanciato come tanti dalla storica trasmissione Maurizio Costanzo Show.

Scomparsi oggi:

2004 – Marco Pantani: Nato a Cesena (Emilia-Romagna) e morto a Rimini nel febbraio 2004, è stato un ciclista su strada, noto anche al grande pubblico. Il pirata (soprannome dovuto all’uso della bandana) è stato un grande scalatore, ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali in linea del 1995, un Giro d’Italia e un Tour de France nello stesso anno.

Accadde Oggi