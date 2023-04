Oggi 14 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 14 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Le prossime ore sono benedette dalle stelle: un amore può nascere facilmente e un’amicizia può diventare qualcosa di più. Sul lavoro sarà una buona settimana, avanzate le vostre proposte.

Toro – Oggi siete di umore cupo e potrebbero esserci tensioni nella coppia. Così così anche il lavoro: avete l’impressione di fare troppo ed essere pagati poco o che qualcuno si prenda troppe libertà con voi.

Gemelli – Siete molto complici in amore, ma oggi c’è qualche dubbio. Il lavoro non è di facile gestione: fatevi consigliare, specie se si parla di un nuovo lavoro. La situazione migliora.

Cancro – Convincere qualcuno che siete la persona adatta dipende da voi, ma se vi piace cominciate a provare a conquistarlo/a. E’ prevista una scossa sul lavoro: vecchi problemi vengono risolti, ma se siete in società potreste pensare di ricominciare da capo.

Leone – Oggi è un giorno di chiarezza e di buoni incontri promettenti. Sul lavoro è in arrivo una scelta importante entro fine mese.

Vergine – Attenzione in amore, potreste rimettere in crisi un rapporto o non poter passare del tempo con chi amate. Sul lavoro c'è chi vorrebbe lasciare tutto e andare via.

Bilancia – Forse sono tornati dissapori che avevate superato, oggi siete sul piede di guerra. C’è qualche pasticcio sul lavoro, oggi avete poca voglia di fare.

Scorpione – L’amore promette bene nelle prossime ore: approfondisci le conoscenze, diventerai più di un amica/o. Attenzione sul lavoro, soprattutto a Toro e Acquario. Non fidatevi.

Sagittario – Non pensate al passato e non rimpiangetelo: vi aspetta una passione entro la fine del mese. Spedite i curricula, le occasioni per chi è alle prime esperienze sono in arrivo.

Capricorno – Grande successo in vista per nuovi incontri amorosi. Ottime le prospettive sul lavoro, potrete anche rimediare a scelte troppo frettolose.

Acquario – Vi sentite preoccupati in amore. C’è ancora qualche disputa. Se lavorate in proprio dovrete fare qualche piccola modifica.

Pesci – Siate prudenti in amore e non fatevi prendere dall’entusiasmo. Sul lavoro potrebbero esserci nuovi sviluppi interessanti, Buone prospettive di guadagno.

Almanacco

Il 14 aprile è il 104º giorno del calendario gregoriano. Mancano 261 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno:Tiburzio, Valeriano e Massimo, santi martiri vissuti nel III secolo a Roma.

Nati 14 aprile

Sei nato oggi? Sei geniale, creativo e dotato di capacità artistiche: se seguirai le tue ispirazioni senza farti influenzare dal giudizio altrui, riuscirai ad affermarti o, addirittura, diventerai famoso. In amore non sempre mostri le tue emozioni: può accadere che la paura di essere rifiutato ti porti ad assumere, anche quando non vorresti, un comportamento un po’ freddo e distaccato. Cerca di essere più spontaneo e disinibito, tutto andrà meglio.

1982 – Silvio Muccino: Attore, regista e sceneggiatore italiano tra i più noti e dotati della nuova generazione. Romano doc, è figlio d’arte (padre dirigente RAI e madre pittrice) e fratello d’arte (il Gabriele è un regista affermato, la sorella Laura si occupa di casting). La passione per il cinema lo porta ad abbandonare l’Università e ad esordire come comparsa in “Paparazzi” di Neri Parenti.

Scomparsi

1980 – Gianni Rodari: Con le sue storie fantastiche ha fatto viaggiare con l’immaginazione due generazioni di bambini e tuttora i suoi libri sono tra i più letti dai giovanissimi. Nato ad Omegna.

1930- Muore a Mosca il poeta russo Vladimir Majakovskij. Iscritto sin da ragazzo al Partito Comunista, Majakovskij ben presto mette la sua arte al servizio della rivoluzione bolscevica, facendo della sua poesia un formidabile strumento di propaganda.

Accadde oggi

Ucciso Abramo Lincoln, decolla il dirigibile di Umberto Nobile per il Polo Nord, la prima esposizione universale del Novecento.

193 – Settimio Severo viene incoronato imperatore romano

1205 – Battaglia di Adrianopoli tra i bulgari e i crociati

1561 – Fenomeno celeste di Norimberga: migliaia di oggetti volanti non identificati sorvolano il cielo di Norimberga terrorizzando la popolazione

1814 – Napoleone sottoscrive il trattato di Fontainebleau con cui formalizza la sua abdicazione da imperatore di Francia e re d’Italia e la propria destinazione in esilio all’Isola d’Elba .

sottoscrive il trattato di Fontainebleau con cui formalizza la sua da imperatore di Francia e re d’Italia e la propria destinazione in . 1865- Washington, Ford’s Theatre : l’attore e fanatico sudista John Wilkes Booth ferisce con un’arma da fuoco il presidente degli Stati uniti d’America Abramo Lincoln, morirà il giorno seguente

: l’attore e fanatico sudista ferisce con un’arma da fuoco il presidente degli Stati uniti d’America morirà il giorno seguente 1912 – Oceano Atlantico: il transatlantico RMS Titanic in viaggio inaugurale urta contro un iceberg; affonderà nelle prime ore del 15 aprile

1928 – Milano: decolla il dirigibile Italia, al comando di Umberto Nobile diretto al Polo Nord

1958 – Dopo un viaggio nello spazio di 162 giorni lo Sputnik 2 lanciato dalla Russia brucia al rientro sulla Terra al contatto con l’atmosfera. A bordo c’era la cagnolina Laika.

Dopo un viaggio nello spazio di 162 giorni lo lanciato dalla Russia brucia al rientro sulla Terra al contatto con l’atmosfera. A bordo c’era 1975 – A Milano viene rapito l’ingegnere Carlo Saronio da Fronte Armato Rivoluzionario Operaio. Richiesto un riscatto di 5 miliardi di lire, la famiglia paga solo 470 milioni. Saronio non sarà liberato e verrà trovato morto nel 1979

1975 – L’ Escopost sequestra gli impianti di Radio Milano International perché considerata, con la normativa in vigore allora, una stazione pirata.

L’ gli impianti di perché considerata, con la normativa in vigore allora, una 1978 – La Camera dei Deputati approva la legge sulla interruzione volontaria della gravidanza con 308 voti a favore e 275 contrari.

La dei Deputati approva la con 308 voti a favore e 275 contrari. 1986 – Aerei Usa bombardano Tripoli e Bengasi . L’ordine dato dal presidente Reagan per colpire Gheddafi , accusato di finanziare il terrorismo internazionale.

Aerei . L’ordine dato dal presidente Reagan per , accusato di finanziare il terrorismo internazionale. 2003 – Washington: il consorzio pubblico internazionale annuncia il completamento della mappatura del genoma umano

2004 – Viene ucciso in Iraq Fabrizio Quattrocchi , uno dei 4 italiani rapiti dai terroristi islamici. Prima di essere giustiziato chiede che gli venga tolta la benda dalla testa per guardare negli occhi i carnefici pronunciando con orgoglio la frase: «Vi faccio vedere come muore un italiano».

Viene , uno dei 4 italiani rapiti dai terroristi islamici. Prima di essere giustiziato chiede che gli venga dalla testa per guardare negli occhi i carnefici pronunciando con orgoglio la frase: «Vi faccio vedere come muore un italiano». 2008 – La coalizione capeggiata da Silvio Berlusconi vince di nuovo le elezioni con il 47% dei voti.

La coalizione capeggiata da vince di nuovo le con il 47% dei voti. 2011 – Nello stato canadese del Quebec il detenuto Rejean Hinse , ingiustamente condannato a 15 anni di carcere per rapina a mano armata nel 1961, ottiene un risarcimento record di 13 milioni di dollari . Spiega il suo stato d’animo in prigione mostrando “L’urlo” di Edvard Munch.

Nello stato canadese del Quebec il detenuto , ingiustamente condannato a 15 anni di carcere per rapina a mano armata nel 1961, ottiene un . Spiega il suo stato d’animo in prigione mostrando “L’urlo” di Edvard Munch. 2018 – In Siria un attacco aereo da parte di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti colpisce i siti legati alla produzioni o allo stoccaggio di armi chimiche del dittatore Bashar al-Assad

1900 – La prima esposizione universale: a Parigi si tiene una mostra sul secolo appena trascorso attraverso una panoramica delle principali invenzioni tecnologiche e artistiche del Novecento.