Oggi 13 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

E' la Giornata mondiale della radio, istituita la tassa sul celibato, I Lumiere brevettano il cinematografo. I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete. I sentimenti devono essere messi assolutamente al primo posto, soprattutto in questo momento. Inoltre sul lavoro ti senti molto produttivo e questo ti aiuta ad andare avanti con la giusta carica.

Toro. Se sei solo finalmente avrai un incontro speciale che scombussolerà tutto. Sul lavoro fai molta fatica ma i tuoi sforzi sono ricompensati.

Gemelli. Hai bisogno di provare nuove emozioni. Sul lavoro, se sei in crisi, un'idea ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi.

Cancro. Non sottovalutare i nuovi incontri, perché saranno quelli a dare la nuova carica alla tua vita. Non sottovalutare neanche le nuove proposte lavorative.

Leone. Giornata parecchio nervosa, qualche piccolo malinteso col partner potrebbe contribuire. Affronta le discussioni e risolvile il prima possibile, anche sul lavoro.

Vergine. Se hai chiuso una storia, devi trovare la forza di ripartire. In questi giorni tornerai a dimostrare le tue capacità anche sul lavoro.

Bilancia. La situazione è molto meno complessa di come pensi, rimettiti in gioco in ambito amoroso, senza timore. Sul lavoro troverai nuove soluzioni a situazioni passate.

Scorpione. Questo giorno è positivo soprattutto in amore. Finisce un momento di stress anche in ambito lavorativo. Riuscirai a recuperare tempo e denaro persi.

Sagittario. Le storie d’amore proseguono bene, le amicizie e i rapporti con i colleghi un po’ meno. Cerca di capire cosa c’è che non va e affrontalo a testa alta.

Capricorno. Giornata molto interessante per quanto riguarda gli incontri. Sul lavoro sarai gratificato grazie a qualcosa che recupererai dal passato.

Acquario. Approfitta della bella situazione astronomica per rimetterti in gioco sia sull’amore che sul lavoro. Non avere paura delle conseguenze, altrimenti non ti butterai mai.

Pesci. Le storie d’amore proseguono senza sosta grazie alla Luna che permette buone situazioni. Sul lavoro, non rinunciare mai ai tuoi progetti, vai avanti senza paura.

Almanacco

E’ il 44° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine mancano 321 giorni.

Giornata mondiale della radio.

Santi del giorno: Santa Maura (Martire)

Etimologia: Maura, proviene dal latino Maurus, “di pelle scura”. Con questo nome si volevano designare gli abitanti della terra africana compresa fra l’attuale Algeria ed il Marocco, detta appunto Mauritania. Probabilmente l’origine primaria del termine è greca, dove amauros significa “moro, scuro”.

Nati 13 febbraio

Sei nato oggi? Individui vigorosi e pieni di energia, i nati il 13 febbraio sono attratti praticamente da qualunque cosa sia stimolante, nei limiti del ragionevole: cercano le situazioni eccitanti e, a livello personale, amano essere al centro dell’attenzione; molti, anzi, possono essere definiti tranquillamente degli esibizionisti. Sono spesso focosi e disinibiti, un atteggiamento che, nella maggior parte dei casi, è sano ed espressivo, ma che può portare, nei meno evoluti, a tendenze violente o autodistruttive (o entrambe). I nati il 13 febbraio devono cercare di stabilire un collegamento con la propria interiorità, sforzandosi di mantenere i contatti con essa e, magari, scavando nel profondo della loro complessa personalità, al fine di continuare a muoversi sulla strada dello sviluppo individuale.

1974 – Robbie Williams: Star del pop inglese, prima come membro di una delle “boy band” più popolari di sempre e poi come solista, vendendo in tutto il mondo 80 milioni di album.

1950 – Peter Gabriel: Artista inglese tra i più raffinati del genere rock e soul, con oltre quarant’anni d’esperienza alle spalle.

Scomparsi oggi:

1507- Muore a Firenze, a 71 anni, Benvenuto Cellini. Passato da una corte all’altra, da Firenze a Roma, da Napoli a Parigi, la grandezza di Cellini emerge nelle opere di oreficeria e di cesello.

1883- Muore a Venezia Richard Wagner. Nato a Lipsia nel 1813, a 16 anni assiste a una rappresentazione del “Fidelio”, e da quel momento decide di dedicare la sua vita alla musica.

Accadde Oggi