Oggi 12 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

Dalla nascita di Lincoln al primo test della penicillina sull’essere umano, ci ha lasciato il papà dei Peanuts. I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 12 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, oggi aspettatevi bellissime emozioni. Sul lavoro, invece, attenzione perché potrebbe esserci qualche discussione con i colleghi.

Toro - Cari toro, l'umore è un po' ballerino, e non aiuta a vivere al meglio l'amore e i rapporti con gli altri. Sul lavoro cercate di lasciar perdere le polemiche e non fatevi intaccare dalle critiche.

Gemelli - Cari gemelli, giornata è un po' nervosetta, quindi attenzione perché i litigi con il partner potrebbero essere molteplici. Sul piano lavorativo arriva un momento di recupero.

Cancro - Cari cancretti, le stelle sono dalla vostra parte ma bisognerà fare delle scelte in amore. Sul lavoro tenete duro nonostante la stanchezza, la svolta è dietro l'angolo.

Leone - Cari leoncini, oggi l'amore potrà rinvigorirsi e rinvigorirvi. Il lavoro? Tutto bene, bisogna solo affrontare qualche piccolo problema di natura finanziaria.

Vergine - Cari vergine, bene l'amore con una bella spinta delle stelle, soprattutto per chi è single. Sul lavoro ottimi risultati, attenzione solo alle spese.

Bilancia - Cari bilancia, le stelle vi spingono ad aprire il vostro cuore quindi lasciatevi andare in amore. Sul lavoro c'è un po' di stanchezza accumulata ma anche grandi successi.

Scorpione - Cari scorpioncini, bello questo cielo per l'amore che può finalmente spiccare il volo. Sul piano lavorativo è arrivato il momento di cercare nuovi stimoli, forse vi sentite un po' in stallo.

Sagittario - Cari sagittario, per chi è in coppia potrebbero esserci un po' di questioni da affrontare e anche un po' di malcontento. Sul lavoro attenzione con le parole perché oggi potreste rischiare di litigare.

Capricorno - Cari capricorno, sul fronte sentimentale arriva qualche tensione, c'è qualcosa da chiarire con il partner e sarà meglio farlo subito. Sul lavoro bisognerà accettare qualche compromesso.

Acquario - Cari acquario, in amore è ancora un periodo di tensioni, bisogna essere pazienti. Sul lavoro tutto procede bene anche se forse siete un po' stanchi della routine.

Pesci - Cari pesciolini, avete bisogno di ritrovare un po' di energia in amore, forse c'è un po' troppa staticità nella coppia ma bisogna parlare chiaro. Sul lavoro sta per arrivare un momento d'oro, tenetevi pronti.

Almanacco

E’ il 43° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine mancano 322 giorni.

Santi del giorno: Sant’Eulalia (Vergine e Martire in Spagna)

Nati 12 febbraio

Sei nato oggi? I nati il 12 febbraio presentano una spiccata abilità nell’unificare elementi differenti all’interno del loro ambiente. Sia che si tratti di mantenere unita una famiglia piena di problemi, sedare una lite tra amici, o prendere in mano le redini per risolvere una disputa all’interno di una associazione, essi si ritrovano, spesso, a colmare dei divari tra le persone. Sono individui poliedrici, dotati di molteplici attitudini ed è per loro una sfida riuscire ad unificare le diverse sfaccettature della loro personalità. Il loro motto preferito è: “Inutile fasciarsi la testa prima ancora di rompersela”.

1809 – Abraham Lincoln : Primo presidente USA repubblicano e il più amato e celebrato tra gli inquilini della Casa Bianca, i suoi principali meriti furono la conservazione dell’unità del Paese e l’abolizione della schiavitù.

1809 – Charles Darwin Nessuno più di lui fece luce sull’origine dell’uomo, dando con la teoria evoluzionista un nuovo corso alla scienza e ai rapporti tra quest’ultima e la religione.

Scomparsi oggi:

1804- Muore, ottantenne, a Konigsberg, nella Prussia Orientale, il filosofo Immanuel Kant. Nel 1785 pubblica “La fondazione della metafisica dei costumi”, la prima elaborazione della sua filosofia morale.

2000- Muore Charles Schulz. Nato in Minnesota nel 1926, il papà di Peanuts, collocato tra i grandi artisti del secolo, dedica la sua vita alla saga di Charlie Brown, Snoopy, Lucy e Linus, la piu’ lunga storia mai raccontata da un solo essere umano.

