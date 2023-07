Oggi 11 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 11 luglio: amore, fortuna, lavoro, ecco cosa dicono le stelle.

Ariete - Cari ariete, l'amore procede nel migliore dei modi quindi godetevi questo periodo senza troppi pensieri. Sul piano lavorativo la voglia di fare è tanta e presto si accorgeranno tutti del tuo valore.

Toro - Cari toro, prima di mettere fine a una storia d'amore sarebbe meglio riflettere bene. I single possono fare nuovi incontri e sul lato professionale arrivano nuove opportunità ma bisognerà anche fare tesoro degli errori del passato.

Gemelli - Cari gemelli, oggi massima attenzione oggi ai rapporti con gli altri. Sul lavoro bisogna tirare fuori tutta la propria creatività.

Cancro - Cari cancro, le stelle non vi sostengono molto in questa giornata dove però dovrete affrontare una scelta d'amore. Sul lavoro c'è un po' di stanchezza e anche un senso di non appartenenza.

Leone - Cari leoncini, in amore tutto procede nel migliore dei modi quindi godetevi questa giornata. Sul lavoro la voglia di fare c'è e Giove dà una mano.

Vergine - Cari vergine, in amore arriva un bel po' di agitazione ma cercate di non perdere le staffe. Sul lavoro meglio stare calmi e non cercare di bruciare le tappe.

Bilancia - Cari bilancia, la stanchezza si fa sentire e l'amore rischia di non decollare. Attenzione ai segni di insofferenza di chi vi sta vicino. Sul lavoro non siate frettolosi.

Scorpione - Cari scorpioncini, avete una grande voglia di vivere l'amore senza freni quindi fatelo. Da metà mese andrà ancora meglio e sul lavoro la svolta è dietro l'angolo.

Sagittario - Cari sagittario, non perdete la fiducia nell'amore anche perché non riuscireste a vivere senza. Sul lavoro avete voglia di una svolta ma è tutto nelle vostre mani.

Capricorno - Cari capricorno, in amore sarebbe meglio non agitarsi troppo e sul lavoro arrivano cambiamenti che porteranno a spostarsi o avere nuovi capi e colleghi.

Acquario - Cari acquario, la luna vi sostiene in questa giornata e la rende molto bella per l'amore e per capire in che direzione andare. Sul lavoro arrivano proposte che andrebbero accettate.

Pesci - Cari pesciolini, sia la luna che Venere sono opposte quindi massima attenzione in amore. Sul lavoro vi sentite poco considerati ma presto le cose cambieranno e i protagonisti diventerete voi.

Almanacco

L’11 luglio è il 192° giorno del calendario gregoriano. Mancano 173 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: S. Benedetto da Norcia, padre del monachismo d’Occidente, restauratore dello spirito cristiano dei suoi tempi, nacque a Norcia, nell’Umbria, dalla nobile famiglia Anicia nel 480, protettore di agricoltori, architetti italiani, chimici, contadini, ingegneri e speleologi.

Nati 11 luglio

Sei nato oggi? I nati l’11 luglio sono persone altamente socievoli, affascinati da molti aspetti del mondo che li circonda. Di solito hanno un commento pronto per qualsiasi argomento, fieri, essi consentono solo a poche persone di penetrare al di là dei loro confini difensivi.

1934 – Giorgio Armani: Nato a Piacenza, è uno dei più quotati stilisti internazionali e tra gli ambasciatori dell’alta moda italiana nel mondo.

1936 – Lino Banfi: Per presentarlo «una parola è troppa… e due sono poche!» Pugliese DOC, nativo di Andria e registrato all’anagrafe (due giorni dopo la nascita, com’era tradizione a quei tempi in alcune parti d’Italia) come Pasquale Zagaria, è popolare come comico e attore di cinema e TV.

Accadde Oggi

Fondata la Fiat, assassinato l'avvocato Ambrosoli, l’Italia vince i Mondiali di calcio.

1533. Papa Clemente III pronuncia la scomunica del sovrano d’Inghilterra Enrico VIII per aver attuato la scissione della chiesa anglicana da quella cattolica.

Papa pronuncia la del sovrano d’Inghilterra per aver attuato la della chiesa anglicana da quella cattolica. 1859. Viene firmato l’armistizio di Villafranca che pone fine alla seconda guerra d’Indipendenza. L’accordo, voluto da Napoleone III e Vittorio Emanuele II da una parte e dall’imperatore austriaco Francesco Giuseppe dall’altra, riconosce l’annessione della Lombardia al Regno di Sardegna, mentre all’Austria rimane il Veneto.

Viene firmato che pone fine alla seconda guerra d’Indipendenza. L’accordo, voluto da Napoleone III e Vittorio Emanuele II da una parte e dall’imperatore austriaco Francesco Giuseppe dall’altra, riconosce l’annessione della Lombardia al Regno di Sardegna, mentre all’Austria rimane il Veneto. 1899. Con un versamento soci di 800mila lire per un ammontare di 4000 azioni viene fondata la FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino).

Con un versamento soci di 800mila lire per un ammontare di 4000 azioni viene fondata la (Fabbrica Italiana Automobili Torino). 1975 – Archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri, risalenti al 221 a.C.

1979. Viene assassinato sotto casa a Milano l’avvocato Giorgio Ambrosoli , stava indagando sulle attività del banchiere siciliano Michele Sindona (che nell’86 verrà condannato all’ergastolo con Roberto Venetucci). Ad uccidere Ambrosoli è William J. Aricò, un killer venuto dagli Stati Uniti.

Viene assassinato sotto casa a Milano l’avvocato , stava indagando sulle attività del banchiere siciliano (che nell’86 verrà condannato all’ergastolo con Roberto Venetucci). Ad uccidere Ambrosoli è William J. Aricò, un killer venuto dagli Stati Uniti. 1995. Oltre diecimila maschi tra i 12 e i 76 anni vengono catturati, torturati, uccisi e inumati in fosse di massa a Srebrenica , città della Bosnia. Stesso destino viene riservato ad alcune giovani donne abusate dai militari serbi. Le vittime sono bosniaci prevalentemente di religione musulmana, da oltre tre anni assediati dalle forze ultranazionaliste serbo-bosniache agli ordini di Ratko Mladic e dai paramilitari serbi. Sarà ricordata come una delle pagine più nere della storia europea del Novecento e sicuramente la peggiore dalla fine della seconda guerra mondiale.

Oltre diecimila maschi tra i 12 e i 76 anni vengono catturati, torturati, uccisi e inumati in fosse di massa a , città della Bosnia. Stesso destino viene riservato ad alcune giovani donne abusate dai militari serbi. Le vittime sono bosniaci prevalentemente di religione musulmana, da oltre tre anni assediati dalle forze ultranazionaliste serbo-bosniache agli ordini di Ratko Mladic e dai paramilitari serbi. Sarà ricordata come una delle pagine più nere della storia europea del Novecento e sicuramente la peggiore dalla fine della seconda guerra mondiale. 2002. La Camera dei deputati approva in via definitiva la modifica della Costituzione che consente il ritorno in Italia dei discendenti della famiglia Savoia, esiliati dopo il referendum del 1946, che sancì l’abolizione della monarchia e l’istituzione della repubblica.

L’11 luglio 1982: l’Italia vince i Mondiali di calcio in Spagna. “Campioni del Mondo”, ripetuto tre volte dal noto telecronista Nando Martellini, accompagna i primi momenti di grande gioia degli italiani. L’Italia vince per la terza volta il campionato del mondo di calcio. La storica finale si disputa al Santiago Bernabeu di Madrid: la squadra di Bearzot sconfigge per 3 a 1 la Germania Ovest. Segnano Rossi, Tardelli, Altobelli e per la terza volta l’Italia è campione del mondo.