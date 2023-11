Oggi 10 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Ariete – In amore, vivi con attenzione ciò che ti succederà. Sul lavoro invece, è tempo di progettare ed investire sul tuo futuro.

Toro – In amore la Luna contraria consiglia prudenza. Sul lavoro invece sei molto concentrato e questo è senz’altro un punto a tuo favore.

Gemelli – In amore se hai qualcosa da dire al partner, fallo oggi. Sul lavoro invece se hai delle questioni da risolvere devi muoverti per tempo, prima che diventino gravi.

Cancro – In amore, l’opposzione di Venere ti rende dubbioso. Sul lavoro invece ci sono dei cambiamenti in arrivo, cerca di progettare il tutto con calma.

?Leone – La Luna in opposizione consiglia prudenza nei sentimenti. Sul lavoro invece cerca di restare calmo, ci sono tensioni nell’aria.

Vergine – In amore se sei in coppia non fermarti proprio ora, soprattutto se hai in mente grandi progetti. Sul lavoro invece devi metterti in gioco, le proposte non mancheranno.

Bilancia – In amore consiglio prudenza, sei alla ricerca di conferme. Sul lavoro invece è arrivato il momento di prendere delle decisioni.

Scorpione – In amore non perdere la pazienza, la Luna oggi è contraria. Sul lavoro invece mantieniti lontano dalle polemiche, le soluzioni che stai cercando arriveranno.

Sagittario – La Luna in bell’aspetto favorisce i cuori solitari. Sul lavoro invece ci saranno cambiamenti all’orizzonte.

Capricorno – Giornata interessante per i sentimenti quella di oggi, sii ricettivo. Sul lavoro invece devi ricominciare a pensare positivo.

Acquario – Con la Luna nel segno i prossimi due giorni si preannunciano importanti. Sul lavoro invece favoriti tutti quelli che hanno una prova da superare.

Pesci – Luna nel segno, è ora di programmare qualcosa di piacevole per le vacanze natalizie. Sul lavoro invece è il momento di ripartire.

Almanacco

E’ il 314° giorno dell’anno, 45ª settimana. Alla fine mancano 51 giorni.

Santi del giorno: San Leone I, detto Magno (Papa e Dottore della Chiesa)

Etimologia: Leone, nella Grecia classica, “Léon” era un personale abbastanza frequente, in auge grazie all’omonimo, formidabile felino. Anche a Roma, per lo stesso motivo, “Leo” divenne presto un “cognomen” alquanto diffuso. Ben tredici pontefici lo scelsero poi come appellativo, a testimonianza della sua diffusione anche in ambienti cristiani.

Nati il 10 novembre

Sei nato oggi? Hai una mente aperta ed elastica; nel lavoro sei in grado di giudicare con prontezza, di agire in modo sicuro e determinato e le tue scelte sono così innovative e felici da assicurarti ben presto il successo. In amore invece sei estremamente romantico e sognatore e raggiungi la serenità solo dopo qualche delusione.

1928 – Ennio Morricone: Immaginare il cinema senza le sue musiche evocative è come ammirare una bella statua senza aver mai conosciuto la Pietà di Michelangelo. Compositore e direttore d’orchestra come pochi nella storia, per i musicisti di ogni genere e lingua è semplicemente “il Maestro”.

1483 – Martin Lutero: La storia lo ricorda come l’uomo dello scisma, che con le proprie idee “rivoluzionarie” segnò il destino del Cristianesimo, dando vita a una “seconda” via verso la salvezza dell’anima.

Scomparsi oggi:

1891 – Arthur Rimbaud: Insieme con Mallarmé e Verlaine è ricordato nella storia della letteratura come il poeta maledetto per eccellenza. Nacque a Charleville, nel nord della Francia e morì a Marsiglia nel 1891.

1997 – Ave Ninchi: Tra gli anni Quaranta e Sessanta è stata una grande protagonista del cinema italiano, in particolare della commedia accanto a mostri sacri come Totò e Aldo Fabrizi. Nata ad Ancona.

