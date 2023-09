Oggi 1 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 1 ottobre: Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, in amore potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo oggi ma ninete paura, è solo affrontando i problemi che si risolveranno. Sul lavoro avete i pianeti a favore quindi andate avanti così.

Toro - Cari toro, in amore dopo giornate abbastanza impegnative arriva un po' di sereno nella coppia. Sul lavoro aspettatevi qualche improvviso cambiamento.

Gemelli - Cari gemelli, avete la luna opposta quindi l'amore subirà qualche momento di nervosismo. Sul lavoro le novità arriveranno da metà mese, per ora bisogna pazientare.

Cancro - Cari cancretti, oggi bisogna verificare la tenuta di un amore. Sul lavoro c'è un bel po' di fatica accumulata ma bisogna stringere i denti.

Leone Cari leoncini, finalmente l'amore torna protagonista della vostra vita. Sul lavoro aspettatevi a brevissimo grandi soddisfazioni per tutto l'impegno che state mettendo nella vostra professione.

Vergine - Cari vergine, le stelle vi sostengono quindi bene per l'amore e anche per i single. Sul lavoro è arrivato il momento di fare una scelta.

Bilancia - Cari bilancia, la luna è con voi quindi l'amore regala grandi emozioni. Sul lavoro, state per mettere le mani su dei progetti molto interessanti.

Scorpione - Cari scorpioncini, con Venere favorevole le emozioni saranno alle stelle e dovreste godervele tutte. Sul lavoro è arrivato il momento di ripartire con progetti che vi daranno grandi soddisfazioni.

Sagittario - Cari sagittario, questo settembre non è stato il massimo dal punto di vista sentimentale ma inizia ad andare meglio. Sul lavoro iniziate a mettere le basi per il vostro futuro.

Capricorno - Cari capricorno, non perdete la fiducia nell'amore anche se non siete in una fase di serenità. Sul lavoro gli impegni sono tanti ma attenzione ai soldi.

Acquario - Cari acquario, i pianeti sono quasi tutti dalla vostra parte quindi via libera alle emozioni. Sul lavoro arrivano soluzioni.

Pesci - Cari pesciolini, ritorna la serenità nella coppia e godetevela tutta. Sul lavoro con Marte ancora contrario c'è un po' di stanchezza e nervosismo.

Almanacco

Il primo ottobre è il 274º giorno del calendario gregoriano. Mancano 91 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Teresa di Gesù Bambino (di Lisieux, Vergine e Dottore della Chiesa) protettrice delle missioni.

Etimologia: Teresa, nome di origine greca. Deriva da Therao, latinizzato in Terèsia e significa “cacciatrice”.

Nati 1 ottobre

Sei nato oggi? Molto spesso i nati il 1^ ottobre sembrano raggiungere i massimi livelli nella loro professione, circolo sociale o struttura famigliare. Di solito questo dipende non tanto dalle doti di intraprendenza o aggressività, quanto dalla loro efficienza e capacità di mantenere una prospettiva lungimirante nella vita.

1970 – Samuele Bersani: Tra i cantautori in circolazione si distingue per la sensibilità melodica e la profondità poetica dei testi.

1954 – Milly Carlucci: Conduttrice televisiva di quarantennale esperienza e volto storico dell’intrattenimento serale della RAI, consacrata da trasmissioni come Scommettiamo che.. e Ballando con le stelle.

Scomparsi oggi:

2013 – Giuliano Gemma : Nato a Roma, è stato un attore che ha esordito al cinema come stuntman (sostituendo gli attori nelle scene pericolose). Muore dopo un incidente stradale aveva 75 anni. Il suo esordio nel cinema con “Venezia la luna e tu”di Dino Risi (1958).

Accadde Oggi

Invenzione della cartolina, la scuola media diventa obbligatoria e gratuita, nei negozi arrivano i CD, patentino per la guida dei ciclomotori.

1200 a.C. – Nasce Gilgamesh.

844 – Una flotta vichinga saccheggia la città araba di Siviglia.

1774 – Viene costituita dal Re di Sardegna, Vittorio Amedeo III, la Legione delle Truppe Leggere, corpo militare dal quale discende direttamente la Guardia di Finanza.

1795 – Il Belgio viene conquistato dalla Francia.

1800- La Spagna cede – con il terzo trattato di San Ildefonso – il territorio americano della Louisiana alla Francia acquistato nel 1762.

– con il terzo trattato di San Ildefonso – il territorio americano della acquistato nel 1762. 1880 – Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine.

1891 – In California viene inaugurata l’Università di Stanford.

1898 – Lo Zar Nicola II espelle gli Ebrei dalle principali città russe.

1906 – Nasce a Torino la CGIL , la Confederazione generale del lavoro con lo scopo di raccogliere ed organizzare tutte le forze operaie. All’atto della fondazione, partecipano 700 delegati in rappresentanza di oltre ottanta Camere del lavoro e di circa 200.000 aderenti.

, la Confederazione generale del lavoro con lo scopo di raccogliere ed organizzare tutte le forze operaie. All’atto della fondazione, partecipano 700 delegati in rappresentanza di oltre ottanta Camere del lavoro e di circa 200.000 aderenti. 1943 – Le forze armate alleate entrano a Napoli il giorno dopo la cacciata dei tedeschi avvenuta con la rivolta popolare delle “Quattro giornate di Napoli“.

il giorno dopo la cacciata dei tedeschi avvenuta con la rivolta popolare delle “Quattro giornate di Napoli“. 1946 – A Norimberga la Corte Internazionale di Giustizia emette la sentenza a carico di 19 nazist i imputati di crimini di guerra : 11 condanne a morte e 8 condanne al carcere.

A la Corte Internazionale di Giustizia emette la sentenza a carico di i imputati di : 11 condanne a morte e 8 condanne al carcere. 1949 – Il capo del partito comunista cinese Mao Tse-tung proclama la nascita della Repubblica Popolare Cinese.

Il capo del partito comunista cinese proclama la 1950 – Iniziano le trasmissione del Terzo Canale radiofonico della Rai , a carattere prevalentemente culturale.

Iniziano le trasmissione del , a carattere prevalentemente culturale. 1959 – Muore Enrico De Nicola , il primo presidente della Repubblica italiana . Tra i maggiori avvocati penalisti, è deputato al Parlamento a partire dal 1909 per poi ritirarsi dalla vita politica durante gli anni del fascismo. Eletto all’Assemblea Costituente, viene nominato Capo provvisorio dello Stato.

, il . Tra i maggiori avvocati penalisti, è deputato al Parlamento a partire dal 1909 per poi ritirarsi dalla vita politica durante gli anni del fascismo. Eletto all’Assemblea Costituente, viene nominato Capo provvisorio dello Stato. 1963. Entra in vigore la legge istitutiva della scuola media statale gratuita e con obbligo di frequenza . Sino al 1977 (quando verrà soppresso dal piano di studio) l’insegnamento del latino sarà facoltativo per gli studenti di terza media orientati ad iscriversi al ginnasio.

Entra in vigore la . Sino al 1977 (quando verrà soppresso dal piano di studio) l’insegnamento del latino sarà facoltativo per gli studenti di terza media orientati ad iscriversi al ginnasio. 1964 – Il Giappone inaugura la linea ferroviaria ad alta velocità (210 km orari) che consente di ridurre di un terzo i tempi di percorrenza tra Tokyo e Osaka.

Il inaugura la (210 km orari) che consente di ridurre di un terzo i tempi di percorrenza tra Tokyo e Osaka. 1978 – I carabinieri al comando del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa scoprono un covo di terroristi in via Monte Nevoso a Milano e trovano documenti sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro.

I carabinieri al comando del scoprono un di terroristi in via Monte Nevoso a Milano e trovano documenti sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. 1982 – Nei negozi arrivano i CD : È l’album “52nd Street” di Billy Joel il primo CD della storia ad arrivare nei negozi di musica. “CD“ è l’acronimo di compact disc, il nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell’ambito di un progetto comune tra Philips e Sony.

: È l’album “52nd Street” di Billy Joel il primo CD della storia ad arrivare nei negozi di musica. “CD“ è l’acronimo di compact disc, il nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell’ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. 1989 – In Danimarca approvata la prima legge al mondo sull’ unione civile tra persone dello stesso sesso .

In approvata la prima legge al mondo sull’ . 2000 – Si chiude a Sydney la 27° edizione delle Olimpiadi moderne. E nell’ultima giornata la canoista italiana Josefa Idem vince la medaglia d’oro nella gara del K1 500 metri.

Si chiude a la 27° edizione delle moderne. E nell’ultima giornata la canoista italiana vince la nella gara del K1 500 metri. 2005 – Diventa obbligatorio anche per i maggiorenni il patentino per la guida dei ciclomotori se non si ha altra patente per veicoli a motore.

Diventa se non si ha altra patente per veicoli a motore. 2013 – Al largo di Lampedusa un barcone con più di 400 migranti prende fuoco. Numerosi i morti.

1869 – Invenzione della cartolina: Fu un professore di economia austriaco, al secolo Hermann Emmanuel, dell’Accademia militare di Wienere Stad, a proporre l’utilizzo della cartolina postale come forma di corrispondenza veloce e stringata per le comunicazioni istituzionali.