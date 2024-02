Oggi 1 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

In vendita la prima macchina da scrivere, il 68 a Valle Giulia, nascono le Frecce Tricolori, muore Lucio Dalla

Oroscopo Paolo Fox 1 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in questa prima giornata di marzo l'amore è favorito dalle stelle quindi lasciatevi andare senza timori. Sul piano lavorativo in arrivo ottimi progetti.

Toro - Cari toro, arrivano belle notizie in ambito sentimentale, finalmente Venere torna a favore e regala una grande voglia di amare. Sul lavoro è arrivato il momento di agire con più cautela del solito.

Gemelli - Cari gemelli, in questa giornata arrivano tante nuove emozioni anche inaspettate, godetevele tutte. Sul fronte lavorativo riuscirete a portare a termine progetti importanti e avere grandi soddisfazioni.

Cancro - Cari cancretti, oggi in amore bisognerà fare lo sforzo di mettere un punto sul passato e guardare avanti. Sul lavoro tutto procede al meglio e fidatevi delle vostre intuizioni.

Leone - Cari leoncini, in questa giornata di inizio marzo torna un po' di sereno nella vita di coppia. Sul lavoro, invece, la stanchezza è sempre tanta a causa di grandi impegni e poca collaborazione altrui.

Vergine - Cari vergine, in questo ultimo periodo avete trascurato un po' il partner per stare sempre dietro al lavoro ma dovreste recuperare. Sul piano professionale c'è un piccolo stop ma abbiate pazienza.

Bilancia - Cari bilancia, belle notizie per l'amore che spicca il volo in questa giornata e sul lavoro anche se le cose da fare sono tante ritroverete un po' di grinta ed energia che ultimamente avevate perso.

Scorpione - Cari scorpioncini, in questa giornata l'amore procede alla grande ma non abbiate paura di fare il primo passo. Sul lavoro arrivano belle opportunità, approfittatene.

Sagittario - Cari sagittario, bello questo cielo per il lavoro che sta andando a gonfie vele grazie anche a una bella energia che avete dentro. La vita di coppia è un po' appiattita, invece, dalla routine e voi sentite, forse, un po' di noia.

Capricorno - Cari capricorno, in questa giornata arrivano belle notizie dal punto di vista amoroso. Sul lavoro, invece, è il momento di dimostrare a tutti quanto valete, arriva una bella fase di recupero.

Acquario - Cari acquario, oggi sarebbe meglio non farsi prendere dall'agitazione in amore perché si rischia di litigare facilmente. Sul lavoro è tempo di scelte.

Pesci - Cari pesciolini, se c'è qualcuno che vi fa battere il cuore fatevi avanti senza timori, avete la protezione delle stelle. Sul lavoro è tempo di rischiare per ottenere qualcosa in più. Siete più forti che mai.

Almanacco

Oggi 1 marzo. E’ il 60° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine mancano 305 giorni.

Santi del giorno: Sant’Albino (Vescovo)

Etimologia: Albino, pur trattandosi di un personale ormai raro, è un nome dal glorioso passato. Deriva dal tedesco “albhi”, “elfo”, unito al termine “wini”, “amico”. Chi porta questo nome, dal potente richiamo evocativo e simbolico, è pertanto “amico degli elfi”.

Oggi si festeggia il Capodanno veneto

​Nati 1 marzo

Sei nato oggi 1 marzo? Affermazione professionale e carriera sono per te il primo obiettivo. Dovrai superare diversi ostacoli ma la tua tenacia ti porterà ad ottenere la giusta ricompensa. In amore ti mostri a volte troppo critico e complichi le cose anche quando non ce ne sarebbe bisogno: un po’ più di tolleranza ti aiuterà a raggiungere la serenità.

1954 – Ron Howard: Nessuno immaginava che l’amico lentigginoso di Fonzie sarebbe entrato un giorno nell’olimpo dei registi più rinomati di Hollywood.

1955 – Gene Gnocchi: Volto popolare della televisione italiana, che unisce un’inesauribile vena comica a due grandi passioni: il calcio e la musica. Emiliano di Fidenza.

