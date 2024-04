Strappo della Lega con la sindaca Pavan dopo il passaggio a Fdi

La sindaca uscente Elena Pavan annuncia di essere pronta a rimettersi in corsa per continuare il suo mandato per altri cinque anni e continuare ad amministrare Bassano del Grappa.

Lo fa con un lungo post dove dichiara "Sono una donna di centrodestra e con me si stanno aggregando altre donne e uomini contraddistinti dalla serietà, dalla lealtà e dalla coerenza, fedeli ai propri ideali e rispettosi dei bisogni e dei sogni dei bassanesi". Ma se nella precedente avventura elettorale era accompagnata dal simbolo della Lega, partito nel quale risultava iscritta dal 2013, questa volta la sua corsa sarà sostenuta da Fratelli d'Italia.

Decisione che ha portato alla rottura con il partito del Carroccio. Il segretario cittadino Andrea Viero accuserebbe il sindaco Elena Pavan "di tradimento".

Tutto sarebbe scaturito dalla decisione della Lega di candidare Nicola Finco con l’appoggio di Forza Italia e liste civiche di centro a sindaco di Bassano.