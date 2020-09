Al Palladio aprirà un cinema: il video della nuova sala super lusso

Si chiama UCI Luxe Palladio aprirà giovedì 1° ottobre ed è nata per offrire agli spettatori un’esperienza cinematografica di lusso in termini di qualità, comfort e stile, grazie alle poltrone reclinabili di ultima generazione, all’offerta food & beverage e alla straordinaria qualità delle proiezioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

UCI Luxe Palladio, situato all’interno del Centro Commerciale Palladio conta 5 sale, per un totale di 508 posti a sedere.

Al fine di garantire il massimo del comfort agli amanti del grande schermo, all’interno delle sale di UCI Luxe Palladio sono state introdotte poltrone di lusso reclinabili di ultima generazione disposte in modo tale che tra una fila e l’altra gli spettatori possano avere uno spazio per le gambe superiore di tre volte superiore rispetto a quello esistente nelle normali sale cinematografiche. Tutte le poltrone sono dotate di tavolino a uso esclusivo dello spettatore che ha la possibilità di vivere la sua esperienza cinematografica in una maniera ancora più personale.

Grazie a un miglior posizionamento dei proiettori e degli altoparlanti all’interno delle singole sale e agli extra schermi fino a 480mq UCI Luxe Palladio è in grado di massimizzare la qualità delle proiezioni in termini di immagini e suoni.

Oltre a tutti i film in programmazione, nella multisala saranno inoltre proiettati concerti musicali, eventi sportivi, opere liriche, teatro, manga e film in versione originale. Gli spettatori potranno usufruire delle tariffe agevolate che il Circuito prevede.

La multisala offrirà la possibilità di organizzare conferenze aziendali, lanci di prodotto, meeting su più cinema contemporaneamente grazie ai collegamenti in streaming o via satellite da qualsiasi parte del mondo, con un servizio di eccellenza audiovisiva. Tra gli eventi a disposizione della clientela anche premiére mondiali, anteprime riservate con attori e prime visioni riservate.

Attivi anche tutti i servizi e le promozioni che facilitano l’accesso nelle sale, come la App gratuita del Circuito che consente il check-in in sala senza il passaggio alle casse, le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto e il call center (892.960).

In UCI Luxe Palladio saranno introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff già attivi nelle multisala UCI riaperte al pubblico, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

UCI Cinemas è il più importante Circuito cinematografico presente in Italia con 42 strutture multiplex e 436 schermi.