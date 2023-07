Temporali in arrivo, stato di attenzione per le zone collinari

Dal tardo pomeriggio di oggi martedì 18 luglio, fino alle prime ore di domani, mercoledì 19 luglio, sulle Dolomiti è prevista una fase di instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi, con possibile sconfinamento sulle zone prealpine e pedemontane.

In queste zone della regione, quindi, saranno possibili temporali localmente intensi anche con forti rovesci, grandinate e forti raffiche di vento. Considerati i fenomeni meteorologici previsti, il Centro funzionale Decentrato della Protezione civile regionale comunica che, per criticità idrogeologica per temporali, è

stata dichiarata la fase operativa di “Attenzione” (Gialla) fino alle 8.00 di domani, mercoledì 19 luglio, nel bacino VENE-A Alto Piave (BL)