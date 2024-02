Cielo stabile e poche nubi: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 16. Cielo nel complesso parzialmente nuvoloso, con significativi spazi di sereno soprattutto all'inizio e maggior copertura verso fine giornata; varie riduzioni della visibilità anche per nebbie in pianura e nelle valli, in sollevamento almeno parziale specie durante le ore diurne.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in aumento, salvo occasionali modeste controtendenze; contenute variazioni di carattere locale riguardo ai valori massimi.

Venti. Deboli con direzione variabile, salvo a tratti qualche moderato rinforzo dai quadranti occidentali in quota sulle Prealpi.

sabato 17. Cielo da molto nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con schiarite via via più significative; parecchie foschie, in particolare di sera sulle zone pianeggianti e nelle valli.

Precipitazioni. Possibile qualche leggero fenomeno, più che altro sulle zone centro-settentrionali; limite delle eventuali spruzzate di neve a circa 1700-2000 m, salvo episodi finali un po' più in basso.

Temperature. Per le minime sono attese contenute variazioni di carattere locale, con prevalenza di aumenti sul Bellunese; massime senza notevoli variazioni ad alta quota e altrove in aumento, specie sulla pianura.

Venti. In quota dai quadranti nord-occidentali, deboli salvo locali moderati rinforzi a tratti; altrove, deboli con direzione variabile.

domenica 18. Modesta variabilità con spazi di sereno anche ampi su zone montane e pedemontane, maggior presenza di nubi basse e parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli, anche per nebbie specie durante le ore più fredde; contenute variazioni di carattere locale riguardo alle temperature, con prevalenza di diminuzioni in quota e aumenti sull'entroterra pianeggiante specie nei valori massimi.

lunedì 19. Tempo variabile, con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite; alcune fasi di precipitazioni sparse, localmente a tratti moderate e per il resto deboli; limite delle nevicate in abbassamento, da quote anche oltre i 2000 m indicativamente a 1500-1800 m; per le temperature minime sono attese contenute diminuzioni in montagna e variazioni poco significative altrove; temperature massime senza notevoli variazioni sulla costa, per il resto in diminuzione. Previsore: AB