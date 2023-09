Piogge e temporali all'orizzonte: le previsioni per il fine settimana

Dalla serata di giovedì e nelle prime ore di venerdì Fabio Da Lio previsore di 3bmeteo.com non esclude lo sviluppo di acquazzoni e temporali sparsi, localmente di moderata intensità, più probabili lungo la fascia pianeggiante e costiera del medio-basso Veneto. Il weekend si presenterà variabile con l'occasione per qualche piovasco in arrivo nella seconda parte di sabato. Domenica invece sono attesi maggiori spazi soleggiati.

VICENZA. Su Vicenza e provincia condizioni di variabilità con occasione per qualche piovasco o temporale venerdì a ridosso dell'area montuosa e verso l'Altopiano, mentre nel weekend il contesto si manterrà più soleggiato e pressoché asciutto, salvo la possibilità per qualche goccia di pioggia nella serata di sabato. Temperature stazionarie, massime fino a 27/29°C.