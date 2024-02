Weekend con l'ombrello: le previsioni

Le previsioni Arpav meteo

venerdì 9. Cielo da molto nuvoloso a più spesso coperto.

Precipitazioni. Fenomeni nelle prime ore da locali a sparsi e in seguito da sparsi a diffusi, più presenti sulle zone centro-settentrionali, da deboli a localmente moderati; limite delle nevicate inizialmente a 1600-1900 m sulle Prealpi e 1500-1800 m sulle Dolomiti, poi un po' in abbassamento.

Temperature. Minime generalmente in aumento, sulle zone montane anche significativo, su quelle pianeggianti lieve a nord-est e moderato altrove; per le massime, si va da un contenuto aumento sulle zone costiere a un discreto calo su quelle montane.

Venti. In quota da sud-ovest, fino alle ore centrali forti e poi tesi; nelle valli deboli con direzione variabile, salvo occasionali rinforzi di moderata intensità; in pianura da deboli nord-orientali a moderati meridionali, per progressivi rinforzi più significativi sulle zone centro-meridionali e soprattutto sulla costa dove a tratti potranno essere tesi.



sabato 10. Cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Fino al mattino fenomeni sparsi e da moderati a deboli sulle zone montane e pedemontane, deboli e da sparsi a locali altrove; dopo qualche pausa in mattinata soprattutto in pianura è attesa una progressiva ripresa pomeridiana di precipitazioni da sparse a relativamente diffuse, con intensità da debole a localmente moderata, soprattutto sull'entroterra; limite delle nevicate a 1400-1700 m sulle Prealpi e 1300-1600 m sulle Dolomiti.

Temperature. Prevale un aumento, salvo stazionarietà per le minime soprattutto in montagna, per le massime più che altro su zone montane e costa.

Venti. In quota a tratti tesi e a tratti moderati, nelle prime ore da sud-ovest e poi da sud-est; nelle valli deboli con direzione variabile, salvo occasionali rinforzi di moderata intensità; in pianura prevalentemente moderati ma con fasi di attenuazione e fasi di locale contenuta intensificazione, generalmente da sud-est su zone meridionali e costiere specie all'inizio, per il resto dai quadranti nord-orientali.



domenica 11. Cielo in prevalenza molto nuvoloso, ma con qualche fase di schiarita specie in pianura da metà giornata; precipitazioni da relativamente diffuse a sparse e intermittenti, da localmente contenute a modeste, con alcune pause a partire dalla tarda mattinata dapprima sulle zone pianeggianti e poi su quelle montane; limite delle nevicate a 1500-1800 m sulle Prealpi e 1300-1600 m sulle Dolomiti; temperature minime in calo specie sulle zone montane e sulla pianura sud-occidentale, massime in aumento specie sull'entroterra.



lunedì 12. Cielo nuvoloso o a tratti molto nuvoloso, con alcune fasi di schiarita; probabile qualche precipitazione, al più localmente moderata in pianura; limite delle eventuali deboli nevicate a 1400-1700 m sulle Prealpi e 1200-1500 m sulle Dolomiti; temperature minime in moderato calo specie sull'entroterra; contenute variazioni di carattere locale riguardo alle temperature massime, con prevalenza di lievi aumenti in montagna e diminuzioni a sud-est. Previsore: AB

Attendibilità previsione: Discreta