Inizio settimana sereno: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 8. Cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi alte e per locali annuvolamenti specie in prossimità dei rilievi; in pianura probabili foschie o nebbie nelle ore più fredde specie sulle zone centro-orientali, poi in dissolvimento al mattino.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in aumento in pianura, in locale variazione in montagna; massime pressoché stazionarie, eccetto in quota e in prossimità della costa dove saranno in diminuzione.

Venti. In quota moderati da sud-ovest; nelle valli a regime di brezza. In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali, al più moderati da sud-est in prossimità della costa e sulla pianura meridionale.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Previsione Altezza Onde

martedì 9. Cielo parzialmente nuvoloso con qualche locale schiarita al mattino, poi più nuvoloso nel pomeriggio/sera; fino al mattino in pianura ancora probabilità di nubi basse con foschie e nebbie.

Precipitazioni. Nella seconda parte della giornata, e specialmente verso sera, probabilità medio-bassa di qualche piovasco o rovescio sulle zone montane e sulla pianura occidentale.

Temperature. Minime stabili o in locale rialzo, massime in diminuzione.

Venti. In quota tesi, a tratti forti, dai quadranti meridionali. In pianura in prevalenza moderati dai quadranti orientali.

mercoledì 10. Tempo instabile con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio, più sparse sulle zone centrali e occidentali della regione, locali e meno probabili ad est. Temperature minime senza notevoli variazioni in montagna e in aumento in pianura; massime in generale diminuzione.

giovedì 11. Ritorno del tempo stabile, con cielo poco nuvoloso per nubi alte al mattino, poi in probabile diminuzione. Temperature minime in calo, massime in generale ripresa, con valori nuovamente superiori alle medie del periodo. Previsore:FD