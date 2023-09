Sole e temperature superiori alla media: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni Arpav meteo

giovedì 7. In prevalenza sereno, salvo possibili nubi basse nelle ore più fredde sui rilievi prealpini.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in aumento, massime senza notevoli variazioni.

Venti. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati nell'entroterra, moderati/tesi sulla costa. In quota deboli/moderati dai quadranti orientali.

venerdì 8. In prevalenza sereno, salvo possibili nubi basse nelle ore più fredde sui rilievi prealpini.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali moderati, a tratti tesi sulla costa; nell'entroterra deboli, a tratti moderati, al mattino. In quota in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mare. In prevalenza poco mosso, solo a tratti mosso.

sabato 9. Permangono condizioni di stabilità, con cielo in prevalenza sereno, salvo possibili nubi basse nelle ore più fredde sui rilievi prealpini. Temperature senza notevoli variazioni. In pianura venti dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati sulla costa; in quota venti deboli/moderati da nord-est.

domenica 10. In prevalenza sereno con temperature minime senza notevoli variazioni, massime in lieve aumento. Venti in pianura deboli di direzione variabile, in quota deboli/moderati dai quadranti orientali. Previsore: R.R.