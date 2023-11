Il maltempo concede una (breve) tregua: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

sabato 4. Fino al pomeriggio poco nuvoloso, con repentino aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio/sera.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, ma dal tardo pomeriggio/sera probabilità in aumento fino a alta (75-100%), per precipitazioni da sparse a diffuse, di moderata intensità, ma localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Limite della neve intorno a 1600- 1800 m sulle Dolomiti, 1900-2100 m sulle Prealpi.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in locale lieve diminuzione in montagna e le minime in pianura, dove le massima, invece saranno in leggero locale aumento.

Venti. In quota sud-occidentali, inizialmente moderati, in intensificazione fino a tesi/forti; nelle valli variabili. Sull'entroterra pianeggiante deboli/moderati, in prevalenza nord-orientali, variabili a cavallo delle ore centrali; sulla costa e sulla pianura meridionale variabili, in intensificazione dai settori meridionali in serata fino a moderati/tesi.

domenica 5. Tra la notte ed il primo mattino nuvoloso o molto nuvoloso, con nuvolosità in rapido diradamento dalla mattinata fino a lasciare il cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse fino al mattino; in seguito fenomeni in esaurimento a partire dalle zone pianeggianti; entro il pomeriggio assenti. Limite della neve intorno ai 2000-2200 m.

Temperature. In aumento, salvo locali diminuzioni delle minime in montagna.

Venti. In quota inizialmente forti da sud-ovest, poi in attenuazione fino a tesi e in rotazione fino a disporsi da nord-ovest; nelle valli variabili. In pianura, tra la notte e il primo mattino, tesi/forti dai settori meridionali lungo la costa e sulla pianura limitrofa, moderati nord-orientali sull'entroterra; dalla mattina moderati/tesi da sud-ovest.

lunedì 6. Sereno o poco nuvoloso per velature. Precipitazioni assenti in pianura e in prevalenza anche in montagna. Temperature in diminuzione.