Inizio settimana incerto: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 3. Alternanza di nuvole e schiarite sulla pianura e nuvoloso sui monti.

Precipitazioni. Probabilità medio-alta (50-75%) per piogge in vari momenti della giornata e che prima o poi interesseranno tutte le zone; in prevalenza si tratterà di piovaschi e rovesci, localmente temporali a tratti, non esclusi temporali intensi.

Temperature. Più alte di notte e più basse di giorno anche di molto rispetto a domenica e alla media.

Venti. Deboli/moderati, da sud-ovest in alta montagna e con direzione variabile altrove.

martedì 4. Alternanza di nuvole e schiarite.

Precipitazioni. Probabilità medio-alta (50-75%) per piogge in vari momenti della giornata e che prima o poi interesseranno tutte le zone; in prevalenza si tratterà di piovaschi e rovesci, localmente temporali a tratti.

Temperature. In calo leggero/moderato rispetto a lunedì.

Venti. Deboli/moderati, da sud-ovest in alta montagna e con direzione variabile altrove.

mercoledì 5. In prevalenza poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con alcune piogge più probabilmente su rilievi e zone limitrofe e dal pomeriggio. Temperature senza variazioni di rilievo fino al primo mattino e poi in aumento.

giovedì 6. Alternanza di nuvole e schiarite con delle piogge a tratti più probabilmente su rilievi e zone limitrofe e dal pomeriggio, temperature in aumento.