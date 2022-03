Nuvole e calo delle temperature da metà settimana: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 28.

Iniziali foschie e nebbie in pianura, in graduale dissolvimento lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso, verso sera ingresso di nubi alte. Dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità in pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stazionarie, massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione sui settori nord-orientali e nelle valli.

Venti. In pianura fino a parte del pomeriggio dai quadranti meridionali deboli, a tratti moderati; in seguito deboli orientali. In quota venti deboli da sud-est, a tratti moderati in alta quota.

martedì 29.

Iniziali foschie e nebbie in pianura in graduale dissolvimento lasceranno spazio inizialmente a cielo poco nuvoloso ma con tendenza ad aumento della nuvolosità alta già nel corso della mattinata fino a cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso in serata. Sulle zone montane nubi alte già dal primo mattino con cielo in prevalenza nuvoloso/molto nuvoloso. Nelle ore più fredde probabili foschie e locali nebbie in pianura.

Precipitazioni. Dalla sera non si esclude qualche debolissima precipitazione sulle Dolomiti con qualche fiocco di neve sopra i 1900/2000 m.

Temperature. Minime in aumento salvo risultare in calo in quota, massime in generale diminuzione.

Venti. In pianura deboli/moderati dai quadranti orientali, in serata rinforzi da sud sulla costa. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

mercoledì 30.

Condizioni di tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto. Probabili precipitazioni a cominciare dal mattino inizialmente deboli sparse, poi nel corso della giornata tendenti a divenire diffuse e a tratti moderate dalla sera. Limite della neve intorno ai 1400/1500 m. Temperature minime in ulteriore aumento, massime in calo. Venti in quota moderati/tesi sud-occidentali; in pianura dai quadranti orientali deboli/moderati, in rinforzo a fine giornata sulla costa.

giovedì 31.

In prevalenza molto nuvoloso con precipitazioni diffuse al mattino, nel corso del pomeriggio tendenza a diradamento dei fenomeni fino a divenire sparsi, con probabile esaurimento sui settori centro-orientali entro fine giornata. Limite della neve intorno ai 1400/1500 m in rialzo nel corso della giornata. Temperature minime senza variazioni di rilievo o in locale diminuzione, massime in ripresa. Sulla costa rinforzo dei venti dai quadranti orientali durante le ore centrali. In quota venti moderati da nord-est, a tratti tesi sulle vette più alte. Previsore: R.R.