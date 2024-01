Weekend sereno e senza pioggia: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 26

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Parzialmente nuvoloso per residue foschie, nebbie e nubi basse sui settori meridionali della pianura e per ingresso di nuvolosità medio-alta, specie sui settori nord/nord-orientali; dopo il tramonto nuova formazione ed intensificazione di foschie e locali nebbie in pianura. Non si esclude qualche fiocco di neve sulle Dolomiti settentrionali, oltre i 2000 m. Temperature massime in diminuzione, stazionarie in quota. Venti in pianura deboli occidentali; in quota da nord-ovest da tesi a forti in serata, quando saranno possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle dolomitico.

sabato 27. Permangono condizioni di tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno su zone montane e pedemontane; in pianura iniziali foschie e nebbie anche estese, in lento dissolvimento nel corso della mattinata, localmente solo in modo parziale; nel corso del pomeriggio le schiarite saranno via via più ampie con cielo che diverrà sereno. Dopo il tramonto probabile nuova formazione di locali nebbie sui settori meridionali della pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Sulle zone montane in generale contenuta diminuzione, ad eccezione dei valori minimi in alcuni fondovalle interessati da episodi di Foehn, dove potrebbero risultare in aumento. In pianura minime stazionarie o in locale lieve aumento, con valori ancora prossimi o di poco inferiori a zero sulle zone interne, massime senza notevoli variazioni o localmente in diminuzione sulle zone interessate da nebbie persistenti.

Venti. In pianura fino a parte della mattinata deboli di direzione variabile, poi ingresso di venti dai quadranti orientali in prevalenza deboli. In quota in prevalenza da nord, da forti/tesi nella notte fino alle prime ore del mattino, in successiva e progressiva attenuazione; probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle nella notte fino al primo mattino.

domenica 28. Iniziali foschie e nebbie sulla pianura centro-meridionale, in progressivo diradamento nel corso della mattinata, solo localmente potranno risultare persistenti. Altrove in prevalenza soleggiato, ingresso di velature verso fine giornata a partire da ovest. Dopo il tramonto probabili nuove foschie e nebbie, specie sui settori meridionali della pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza variazioni di rilievo, localmente in lieve diminuzione sulla pianura interna e nelle valli; massime in aumento in quota con valori superiori alla media del periodo, stazionarie o in locale aumento in pianura.

Venti. In pianura deboli di direzione variabile. In quota in prevalenza dai quadranti settentrionali deboli/moderati.