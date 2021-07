Clima "pazzerello": le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

giovedì 22.

Tempo variabile/instabile in montagna, con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite; in pianura in parte instabile, specie sulle zone occidentali e pedemontane, con schiarite via via più diffuse dalle ore centrali.

Precipitazioni. Saranno possibili precipitazioni sparse, con locali rovesci o temporali, più probabili sulle zone interne della pianura, e sulle zone montane e pedemontane; nel pomeriggio le precipitazioni saranno in esaurimento in pianura mentre saranno ancora probabili in montagna.

Temperature. Minime in aumento e massime in calo in montagna, valori senza sensibili variazioni o in lieve calo in pianura.

Venti. In montagna deboli/moderati dai quadranti nordoccidentali; in pianura in prevalenza deboli orientali, con brezze sulla costa.

venerdì 23.

Tempo perlopiù soleggiato in pianura, più instabile e nuvoloso in montagna. Probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in montagna e zone pedemontane, e non escluso qualche fenomeno anche sulle zone centro settentrionali della pianura. Temperature minime senza sensibili variazioni o in lieve calo, massime stabili o in lieve aumento.

sabato 24.

Tempo ancora instabile e abbastanza nuvoloso in montagna, e soleggiato salvo tratti di nuvolosità in pianura; probabili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale in montagna; non esclusa qualche pioggia sulla pianura occidentale e sulla fascia pedemontana. Temperature minime in aumento sulle Dolomiti e stabili altrove, massime in generale contenuto aumento. Previsore: FD