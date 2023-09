Schiarite e temporali: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com sul fine settimana Veneto prevedono, nella giornata di giovedì un nuovo fronte provocherà il ritorno di piogge e rovesci sparsi nelle ore pomeridiane, anche con qualche locale temporale, seppur in attenuazione in serata.

Nella giornata di venerdì potrebbe essere la volta di un nuovo fronte più intenso del precedente, con possibilità di temporali anche di forte intensità e localmente accompagnati da grandine, con temperature in diminuzione. I fenomeni più intensi dovrebbero interessare in questa occasione Veronese e alto Vicentino, in misura minore Padovano, Trevigiano e Veneziano. Possibile miglioramento per il prossimo weekend, grazie al rinforzo dell’anticiclone.