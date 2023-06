Esplode l'estate: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni Arpav meteo

lunedì 19. In pianura cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte. Sulle zone montane nubi irregolari, più frequenti durante le ore centrali.

Precipitazioni. Sulle zone montane dalla tarda mattinata la probabilità di rovesci e temporali aumenterà, non si esclude qualche locale fenomeno anche sulla Pedemontana nel pomeriggio. Esaurimento delle precipitazioni entro fine giornata.

Temperature. Minime in aumento, massime senza notevoli variazioni o in locale aumento.

Venti. In pianura deboli variabili nell'entroterra, a regime di brezza sulla costa. In quota moderati da sud-ovest.

martedì 20. Nelle prime ore locali nubi basse sulle zone montane e localmente anche sulla pianura nord-orientale, poi in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura, mentre sulle zone montane durante le ore centrali si svilupperanno nubi irregolari, meno frequenti e consistenti rispetto a lunedì.

Precipitazioni. Durante le ore centrali non si escludono locali precipitazioni sui settori montani, specie dolomitici.

Temperature. In generale aumento o localmente stazionarie nei valori minimi.

Venti. In quota moderati/tesi da sud-ovest, in pianura deboli variabili nell'entroterra, a regime di brezza sulla costa.

mercoledì 21. In pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso per passaggio di velature, sulle zone montane permarrà una certa instabilità durante le ore centrali con sviluppo di nubi irregolari associate a qualche precipitazione locale. Temperature minime stazionarie in pianura, in aumento sulle zone montane; massime in ulteriore aumento. Venti in quota tesi da sud-ovest.

giovedì 22. Per buona parte della giornata tempo stabile in prevalenza soleggiato in pianura, sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso a graduale aumento della nuvolosità irregolare nel corso della giornata, specie verso sera quando saranno possibili delle precipitazioni. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi e ben superiori alla media del periodo. Venti in quota in rinforzo da sud-ovest. Previsore: R.R.