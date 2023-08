Caldo e sole: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 18. In pianura annuvolamenti irregolari, specie verso est, alternati a schiarite fino a parte del pomeriggio, poi cielo sereno. Sulle zone montane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel corso della giornata per sviluppo di nubi cumuliformi.

Precipitazioni. Dalla tarda mattinata e fino a parte del pomeriggio, saranno possibili precipitazioni sparse in pianura (probabilità medio-bassa 25-50%), specie sui settori centro-orientali; sulle zone montane maggiore probabilità di locali rovesci o temporali fino al pomeriggio.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni; massime stazionarie o localmente in lieve calo.

Venti. In pianura deboli variabili al mattino, in seguito deboli orientali. In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

sabato 19. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo passaggi di sottili velature.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stazionarie; massime in marcato aumento, con valori ben superiori alla media del periodo.

Venti. In pianura deboli di direzione variabile. In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

domenica 20. Tempo stabile, in prevalenza soleggiato con temperature in ulteriore aumento, anche nei valori minimi. Precipitazioni assenti. Venti moderati dai quadranti orientali sulla costa al mattino.