Estate bollente: le previsioni di inizio setttimana

Previsio meteo Arpav

lunedì 17. Prevalenza di un cielo sereno, a fronte di qualche locale addensamento a tratti, più che altro in montagna.

Precipitazioni. Assenti, salvo possibilità di qualche occasionale piovasco o breve temporale nelle ore pomeridiane in montagna.

Temperature. In aumento.

Venti. In quota dai quadranti sud-occidentali, sulle Prealpi da tesi a moderati e sulle Dolomiti da moderati a deboli; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, a parte temporanei moderati rinforzi nelle ore centrali dai quadranti occidentali sull'entroterra pianeggiante e nel tardo pomeriggio da quelli orientali sulla costa.

martedì 18. In pianura, cielo perlopiù da sereno a poco nuvoloso; in montagna cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno in alcuni settori persistenti e coi maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane sulle Dolomiti.

Precipitazioni. Possibile qualche locale piovasco o breve rovescio temporalesco in montagna dal pomeriggio.

Temperature. Moderato aumento delle minime in pianura, per il resto contenute variazioni di carattere locale.

Venti. In quota da moderati a tesi, dai quadranti occidentali; altrove deboli con direzione variabile, a parte nel pomeriggio qualche temporaneo moderato rinforzo dai quadranti orientali in pianura.

mercoledì 19. Giornata nel complesso variabile ma con spazi di sereno prevalenti in pianura, nubi più frequenti in montagna; a partire dalle ore centrali rovesci o temporali da locali a temporaneamente sparsi, in propagazione dalle zone montane e pedemontane a parte delle altre zone; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le minime delle diminuzioni in pianura, per le massime diminuzioni in quota e aumenti a sud.

giovedì 20. Variabilità, con alternanza di nubi e spazi di sereno; probabili alcune fasi di piogge locali o a tratti sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento riguardo ai valori minimi su bassa pianura e costa, per il resto diminuiranno con variazioni un po' più sensibili riguardo ai valori massimi. Previsore:AB