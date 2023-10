Inizio settimana tra le nuvole: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 16. Parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi medio-alte. Possibili locali nebbie notturne nelle valli prealpine.

Precipitazioni. Assenti - Nulla (0%).

Temperature. In netta diminuzione, con massime prossime o lievemente inferiori alla media del periodo.

Venti. In quota dai settori occidentali, inizialmente moderati/tesi, dalla mattina deboli/moderati; nelle valli variabili, in prevalenza deboli. In pianura da nord-est, fino alle ore centrali moderati, anche tesi specie su costa e pianura limitrofa; in attenuazione dal pomeriggio.

martedì 17. Cielo poco nuvoloso per passaggi di velature.

Precipitazioni. Assenti - Nulla (0%).

Temperature. Minime in calo in pianura, in ripresa in montagna. Massime senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo soprattutto sulle zone centro-settentrionali.

Venti. In quota deboli/moderati sud-occidentali; nelle valli variabili. In pianura deboli, a tratti moderati vicino alla costa, in prevalenza da nord-est.

mercoledì 18. Cielo inizialmente poco nuvoloso per velature, con crescenti annuvolamenti nel corso della giornata. Possibili precipitazioni verso sera. Temperature minime in aumento; massime in diminuzione in pianura, in lieve rialzo in montagna.

giovedì 19. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, salvo parziali schiarite soprattutto in pianura. Probabili precipitazioni sparse di moderata intensità. Temperature in aumento.