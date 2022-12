Weekend tra nubi e piogge: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 16.

Cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%), per fasi di fenomeni sparsi, in gran parte modesti, comunque un po' più significativi nelle primissime ore e a tarda sera; limite delle nevicate indicativamente a 1400-1700 m sulle Prealpi e 1000-1300 m sulle Dolomiti.

Temperature. Minime in aumento, anche sensibile sulle zone centro-settentrionali; le massime subiranno nelle valli, sulle Prealpi e sulla pianura settentrionale un discreto aumento, altrove contenute variazioni di carattere locale.

Venti. In quota sud-occidentali, da tesi a moderati; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile a parte episodi serali di moderato Foehn sulle Dolomiti; sulla pianura centro-meridionale dai quadranti occidentali, da moderati a deboli; altrove direzione variabile e intensità perlopiù debole, ma con temporanei moderati rinforzi fino al mattino sulla costa.

Mare. Nelle prime ore mosso, poi poco mosso, anche quasi calmo sottocosta in serata.

Previsione Altezza Onde

sabato 17.

Cielo nelle prime ore molto nuvoloso o coperto, poi parzialmente nuvoloso con spazi di sereno via via più ampi a partire da nord-ovest.

Precipitazioni. All'inizio, probabilità nel complesso alta (75-100%) per fenomeni sparsi e in genere deboli, al più localmente moderati sulle Prealpi orientali; limite delle nevicate in abbassamento a circa 900-1200 m sulle zone montane esposte alla pianura e 700-1000 m su quelle interne, salvo modesti episodi nevosi a quote occasionalmente un po' inferiori; la probabilità in seguito diminuirà, fino a risultare nulla o molto bassa (0-5%) dalle ore centrali in poi.

Temperature. Le minime saranno raggiunte di sera e sulle zone centro-settentrionali diminuiranno, anche sensibilmente su quelle montane, a sud non varieranno molto; massime un po' in aumento a sud-ovest, senza notevoli variazioni sul resto dell'entroterra pianeggiante e in moderato calo altrove.

Venti. In quota nelle primissime ore deboli dai quadranti occidentali, poi moderati da nord-ovest; nelle valli probabili episodi di moderato Foehn soprattutto fino al mattino, per il resto intensità debole e direzione variabile; sulle zone pianeggianti in prevalenza dai quadranti nord-orientali, da deboli a temporaneamente moderati su quelle interne e da moderati a temporaneamente tesi su quelle costiere.

Mare. A tratti poco mosso e a tratti mosso, temporaneamente anche molto mosso specie al largo nelle ore diurne.

Previsione Altezza Onde

domenica 18.

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno più ampi in quota; sulle zone pianeggianti e in qualche valle, possibili alcune nebbie in particolare alla sera; temperature in diminuzione, salvo locale stazionarietà in quota.

lunedì 19.

Cielo parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno più ampi in montagna; sulle zone pianeggianti e in varie valli, presenza di nebbie durante le ore più fredde, in diradamento almeno parziale durante quelle centrali; le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento nelle valli, subiranno un moderato aumento in quota e diminuiranno un po' in pianura; temperature massime in moderata diminuzione sulle zone centro-meridionali, in moderato aumento su quelle montane e pressochè stazionarie altrove. Previsore: AB