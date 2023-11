Inizio settimana mite: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

domenica 12. Tempo variabile, con nubi alternate a spazi di sereno; nelle ore più fredde, probabile qualche parziale riduzione della visibilità sulle zone pianeggianti.

Precipitazioni. In montagna possibili alcuni modesti fenomeni con eventuali episodi di nevischio da circa 1000-1300 m, in pianura generalmente assenti.

Temperature. Prevalenti diminuzioni, da lievi a moderate specie riguardo alle massime nelle valli, ma con possibili leggere controtendenze in quota.

Venti. In quota inizialmente da deboli sud-occidentali a moderati occidentali e poi tesi da nord-ovest; nelle valli perlopiù deboli con direzione variabile, salvo possibili occasionali episodi di Foehn dalle ore centrali; sulle zone pianeggianti in prevalenza deboli dapprima da nord-est e infine da ovest, con fasi di moderato rinforzo soprattutto lungo la costa.

lunedì 13. Modesta variabilità, con maggior presenza delle nubi sulle Dolomiti e degli spazi di sereno altrove; nelle prime ore, sulla bassa pianura orientale non si esclude qualche parziale riduzione della visibilità.

Precipitazioni. Assenti, salvo al più qualche episodio di nevischio in quota sulle Dolomiti settentrionali.

Temperature. Sulle zone montane aumenteranno, anche sensibilmente riguardo alle minime in quota; sulle zone pedemontane, non varieranno molto; altrove le minime diminuiranno un po', le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Venti. In quota prevalentemente tesi da nord-ovest, con temporanee attenuazioni; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, a parte qualche possibile episodio di Foehn nelle valli.

martedì 14. Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso; fino al pomeriggio precipitazioni assenti salvo al più occasionale nevischio ad alta quota sulle Dolomiti, di sera probabili precipitazioni sparse in particolare sulle zone centro-settentrionali con qualche rovescio e limite delle nevicate dell'ordine dei 2500 m; possibile qualche parziale riduzione della visibilità nelle prime ore sulle zone pianeggianti; temperature in aumento, al più localmente moderato.