Inizio settimana caldo poi preparate gli ombrelli: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 11. Cielo in prevalenza sereno, salvo possibilità di qualche cumulo pomeridiano in prossimità dei rilievi e ingresso di velature a fine giornata. Tra la notte ed il primo mattino, foschie possibili nelle valli, non escluse localmente in pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Stazionarie, salvo lievi variazioni a carattere locale.

Venti. A regime di brezza nelle valli, lungo la costa e sulla fascia pedemontana; deboli variabili altrove.

martedì 12. Inizialmente sereno o poco nuvoloso per velature, con intensificazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Possibile localmente qualche foschia in pianura, nelle ore più fredde.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di qualche piovasco sulle Dolomiti nel tardo pomeriggio/sera.

Temperature. Stazionarie o in locale lieve variazione, con prevalente tendenza alla diminuzione nei valori massimi sulle zone centro-settentrionali.

Venti. In quota, inizialmente deboli da ovest, dalle ore centrali in moderata intensificazione e in rotazione fino a disporsi da sud-ovest. Altrove variabili, con brezze lungo il litorale, sulla fascia pedemontana e nelle valli.

mercoledì 13. Nuvolosità variabile più consistente e frequente sulle zone centro-settentrionali, alternata a tratti soleggiati più presenti in pianura nella prima parte della giornata. Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale potranno verificarsi dalle ore centrali sulle zone montane e verso sera localmente anche in pianura. Temperature ancora in aumento sulla pianura centro-orientale, prevalentemente in diminuzione altrove, specie nei valori massimi. Moderata intensificazione dei venti dai settori occidentali.

giovedì 14. Tempo variabile, a tratti instabile in montagna, dove sarà maggiore la probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature prevalentemente in diminuzione. Previsore:ms.