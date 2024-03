Inizio settimana instabile: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

domenica 10. Prevalenti condizioni di tempo perturbato, con cielo coperto; attenuazione della nuvolosità dalla sera.

Precipitazioni. In estensione dalle prime ore fino alla mattinata, a partire da ovest (probabilità alta 75-100%); si tratterà di fenomeni diffusi, abbondanti su zone prealpine, pedemontane e sulla pianura centrale, dove saranno probabili rovesci ed occasionali temporali. Da metà pomeriggio diradamento delle precipitazioni a partire da sud-ovest, con esaurimento dei fenomeni su gran parte della regione entro fine giornata. Il limite della neve sarà intorno a 1100/1400m, in rialzo sulle Prealpi fino a 1500/1700m, un po' più in basso sulle Dolomiti.

Temperature. Massime in generale calo; minime in contenuto aumento nei valori mattutini, salvo in calo sulle Dolomiti, e in generale calo nei valori serali.

Venti. Fino a parte del pomeriggio sulla pianura interna moderati/tesi da nord-est, anche forti sulla pianura e pedemontana occidentale, sulla costa Scirocco da moderato a teso, a tratti forte nelle ore centrali; in seguito saranno in rotazione fino a deboli/moderati da ovest/sudovest. In quota generalmente tesi/forti dai quadranti meridionali.

lunedì 11. Condizioni di variabilità con nubi irregolari alternate a schiarite più probabili nelle ore centrali; nelle ore più fredde non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) di modeste precipitazioni, un po' più probabili sulla pianura meridionale e sulle zone prealpine.

Temperature. Minime in generale diminuzione; massime in ripresa, localmente anche marcata.

Venti. In pianura in prevalenza deboli meridionali; sulle zone montane in prevalenza deboli da sudovest

martedì 12. Tempo variabile/instabile, con nuvolosità irregolare associata a modeste precipitazioni sparse, e possibilità di qualche rovescio su zone pedemontane e sulla pianura; schiarite a partire da sudovest nel pomeriggio. Temperature minime in ripresa sui settori centro-occidentali e meridionali, stabili o in lieve calo altrove; massime senza variazioni di rilievo.

mercoledì 13. Tempo variabile/instabile, con nuvolosità irregolare e qualche schiarita sulla pianura; probabili modeste precipitazioni sparse, specie sulle zone centro orientali della regione. Temperature senza variazioni di rilievo o in locale lieve calo nelle minime. Previsore: FD