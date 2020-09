Nuvole, piogge e temperature in picchiata: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

martedì 1. Nuvolosità variabile alternata a spazi di sereno anche ampi in pianura, con annuvolamenti più consistenti fino al primo mattino sulle zone orientali e dalle ore centrali, soprattutto su zone montane e pedemontane.

Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni residue tra la notte ed il primo mattino sulle zone orientali; dalle ore centrali probabilità medio-bassa (25-50%) per locali piovaschi o rovesci od occasionali temporali sulle zone montane e pedemontane; sul resto della pianura in prevalenza assenti.

Temperature. Minime in lieve calo in pianura, in locale variazione sulle zone montane, massime in leggera o contenuta ripresa.

Venti. In quota inizialmente settentrionali moderati, anche tesi in alta quota, da metà giornata in attenuazione e rotazione fino a divenire deboli occidentali. In pianura deboli o a tratti moderati nella seconda parte della giornata, in prevalenza occidentali al mattino e dai quadranti orientali al pomeriggio.

mercoledì 2. Tempo variabile con cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni. Probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio.

Temperature. In diminuzione, salvo le minime in pianura che saranno in leggero aumento.

Venti. In quota deboli dai quadranti occidentali; nelle valli variabili. In pianura moderati da nord-est fino al pomeriggio, in seguito deboli in prevalenza settentrionali.

giovedì 3. Cielo parzialmente nuvoloso con maggiori annuvolamenti sulle zone montane, dove saranno possibili locali precipitazioni. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in pianura, massime in aumento.