Previsioni meteo della settimana: possibili nebbie nelle ore più fredde

Lunedi 23

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta alternata a tratti più soleggiati; possibili locali foschie o qualche banco di nebbia durante le ore più fredde sulle zone pianeggianti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in rialzo sulle zone montane e pedemontane; altrove valori senza notevoli variazioni, con valori minimi sotto lo zero anche su molte zone della pianura.

Venti: In quota deboli da nord-ovest; in pianura deboli variabili, settentrionali sulla costa e zone orientali.

Mare: Quasi calmo.

Martedi 24

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso; possibili locali nebbie nelle ore più fredde sulla pianura occidentale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In pianura massime in aumento e minime stabili o in lieve aumento; temperature in generale diminuzione in quota.

Venti: In pianura generalmente deboli variabili, salvo deboli/moderati da nord est sulla costa e zone limitrofe; in quota deboli variabili, meridionali dal pomeriggio/sera.

Mare: Poco mosso a tratti mosso.

Mercoledi 25

Cielo in prevalenza sereno, con probabili foschie/nebbie in pianura nelle ore più fredde. Temperature stabili o in locale diminuzione, salvo aumento delle massime in montagna.

Giovedi 26

Cielo in prevalenza sereno, con nebbie in pianura nelle ore più fredde, localmente persistenti. Temperature stabili o in locale diminuzione. Previsore: