Venerdì incerto, poi il sole farà capolino: le previsioni

È in arrivo un nuovo impulso instabile sul Veneto nella giornata di venerdì, associato all'ingresso di aria più fredda di origine artica dal Nord Europa.

Come segnala Fabio Da Lio di 3bmeteo.com si tratterà di un veloce peggioramento, con precipitazioni sparse tra notte e mattino sulle Dolomiti, in successivo movimento durante il giorno verso le zone di pianura e le Prealpi. L'aria più fredda farà il suo ingresso attraverso la porta della Bora con venti in deciso rinforzo da NE e fiocchi di neve che potranno interessare anche le zone collinari, specie del Vicentino. Entro sabato assisteremo a un veloce miglioramento con ampi spazi di cielo sereno anche in vista di domenica ma clima più rigido ovunque, ancora ventoso lungo la costa per correnti di Bora. I valori termici saranno gelidi sulle Alpi, a tratti potranno risultare inferiori ai -10°C nei valori minimi.

A seguire, in vista della prossima settimana, verremo interessati da una rimonta anticiclonica di natura subtropicale che fino a fine mese garantirà condizioni di stabilità e un progressivo rialzo termico, specie nelle temperature diurne.

A Vicenza è prevista qualche pioggia per venerdì, con fiocchi di neve che potranno interessare l'area di Schio e Valdagno nel pomeriggio. Il tempo tornerà a stabilizzarsi nel weekend, con sole prevalente. Temperature in calo, valori massimi tra 4 e 6°C mentre le minime scenderanno sotto lo zero in vista di domenica.