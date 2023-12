Precipitazioni e rovesci: stato di attenzione di Veneto

Le previsioni meteo annunciano per le prossime ore una nuova fase di instabilità a partire dai settori occidentali con precipitazioni irregolari anche con rovesci e con possibilità di qualche temporale. Il limite neve è in marcato calo. Rinforzi di vento da nord in montagna con raffiche di Foehn in qualche valle e localmente fino alla pedemontana e da nord-est sulla costa dove saranno tesi o a tratti forti. Domani, domenica 3 dicembre tempo stabile con temperature in forte calo.

Il Centro funzionale Decentrato della Protezione civile regionale, sulla base di queste previsioni meteo, ha emesso un bollettino che dichiara lo stato di “Attenzione” (Giallo) per criticità idrogeologica nei bacini Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone) e Vene-H (Piave Pedemontano), dalle 14 di oggi sabato 2 dicembre fino alla mezzanotte di domani 3 dicembre.

È altresì dichiarato lo stato di “Attenzione” (Giallo) per criticità idraulica dalle ore 16 di oggi 2 dicembre alle 14 di domani 3 dicembre nei bacini Vene-C (Adige-Garda e Monti Lessini), riferita al transito della piena lungo il fiume Adige, e Vene-G (Livenza, Lemene e Tagliamento), per il transito della piena lungo il fiume Tagliamento.