Meteo, la Befana porta il maltempo: in arrivo la prima perturbazione del 2024

Nel corso dei prossimi giorni l'Inverno entrerà nel vivo anche sul Nord Italia e in Veneto, dapprima con un'intensa perturbazione nel weekend dell'Epifania e successivamente con aria artica più fredda nel corso della prossima settimana. Sono le previsioni di Daniele Berlusconi di 3bmeteo.com.

Nello specifico già nel corso della giornata di venerdì avanzerà una perturbazione atlantica che determina un peggioramento del tempo e precipitazioni diffuse entro il pomeriggio, anche a carattere di rovescio in serata. Sulle Alpi tornerà la neve generalmente oltre i 1000-1300 metri ma anche a quote più basse sul Cadore. L'epifania, sabato 6 gennaio, sarà una giornata perturbata con piogge e rovesci ancora diffusi, seppur in graduale attenuazione a partire dai settori occidentali del Veneto. Tanta neve è attesa su Alpi e Dolomiti con fiocchi fino a 700-800 metri sul bellunese e accumuli complessivi anche superiori ai 60-80 cm di neve fresca oltre i 1500 metri. Domenica sarà un'altra giornata grigia e con qualche altra pioggia specie sulle pianure, seppur generalmente più debole rispetto alle giornate precedenti. Le temperature aumenteranno nei valori minimi e si manterranno abbastanza stazionarie nei valori massimi generalmente intorno agli 8-10°C in pianura; è atteso inoltre un rinforzo della ventilazione di Bora tra sabato e domenica sull'alto Adriatico. A seguire il minimo di bassa pressione si porterà tra basso Adriatico e Ionio e richiamerà correnti di aria più fredda dal Nord Europa verso la Valpadana che faranno abbassare sensibilmente le temperature a tutte le quote. La prossima settimana avremo dunque un clima pienamente invernale ma senza particolari conseguenze in termini di fenomeni, eccetto forse per qualche fiocco di neve a ridosso delle Prealpi.