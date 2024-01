Per la famiglia: tutti i contributi a cui si può accedere nel 2024

Quest'anno sono in vigore una serie di bonus e agevolazioni per sostenere le famiglie e i singoli cittadini in diverse aree della vita quotidiana. Questi bonus, che variano da sussidi economici a riduzioni di costi per servizi essenziali, sono pensati per alleviare le difficoltà economiche e migliorare la qualità della vita. Ecco una panoramica dei principali contributi disponibili, ognuno con specifici requisiti e modalità di accesso.

Bonus famiglia 2024

Assegno di Inclusione: Fino a 780 euro al mese per nuclei fragili con almeno un componente minore, disabile o over 60. Richiede un ISEE non superiore a 9.360 euro annui.

Fino a 780 euro al mese per nuclei fragili con almeno un componente minore, disabile o over 60. Richiede un ISEE non superiore a 9.360 euro annui. Assegno Unico Universale per Figli a Carico: Contributo variabile in base all'età dei figli e all'ISEE, con maggiorazioni per famiglie numerose.

Contributo variabile in base all'età dei figli e all'ISEE, con maggiorazioni per famiglie numerose. Bonus Animali Domestici: Contributo per visite veterinarie e farmaci per over 65 con ISEE fino a 16.215 euro.

Contributo per visite veterinarie e farmaci per over 65 con ISEE fino a 16.215 euro. Bonus Psicologo: Sconto fino a 50 euro per seduta di psicoterapia, con un importo massimo variabile in base all'ISEE.

Sconto fino a 50 euro per seduta di psicoterapia, con un importo massimo variabile in base all'ISEE. Bonus Bollette Telefoniche: Sconto del 50% sul canone di accesso alla rete telefonica e 30 minuti di chiamate gratuite per famiglie con ISEE inferiore a 8.122 euro.

Sconto del 50% sul canone di accesso alla rete telefonica e 30 minuti di chiamate gratuite per famiglie con ISEE inferiore a 8.122 euro. Bonus Sociale ed Elettrico: Contributo straordinario per la bolletta della luce per famiglie con ISEE fino a 30.000 euro (per chi ha almeno 4 figli).

Contributo straordinario per la bolletta della luce per famiglie con ISEE fino a 30.000 euro (per chi ha almeno 4 figli). Bonus Gas: Risparmio del 15% sulla spesa annua del gas per famiglie con ISEE fino a 20.000 euro (per chi ha almeno 4 figli).

Risparmio del 15% sulla spesa annua del gas per famiglie con ISEE fino a 20.000 euro (per chi ha almeno 4 figli). Bonus Bollette per Disagio Fisico: Sconto per famiglie con persone che usano apparecchiature salva-vita, senza limite ISEE.

Sconto per famiglie con persone che usano apparecchiature salva-vita, senza limite ISEE. Bonus Idrico: 150 litri di acqua gratis al giorno per famiglia, con ISEE fino a 20.000 euro per nuclei con 4 figli a carico.

150 litri di acqua gratis al giorno per famiglia, con ISEE fino a 20.000 euro per nuclei con 4 figli a carico. Bonus Asilo Nido: Contributo variabile fino a 3.600 euro per famiglie con figli nati dopo il 1° gennaio 2024 e ISEE fino a 40.000 euro.

Contributo variabile fino a 3.600 euro per famiglie con figli nati dopo il 1° gennaio 2024 e ISEE fino a 40.000 euro. Bonus Affitti: Accesso al Fondo per la morosità incolpevole e contributo comunale per l'affitto per inquilini con ISEE fino a 7.086 euro.

Accesso al Fondo per la morosità incolpevole e contributo comunale per l'affitto per inquilini con ISEE fino a 7.086 euro. Bonus Libri: Sconti per l'acquisto di materiale scolastico per famiglie con minori a carico e basso ISEE.

Sconti per l'acquisto di materiale scolastico per famiglie con minori a carico e basso ISEE. Bonus Gite Scolastiche: Contributo di 150 euro per gite scolastiche per famiglie con ISEE massimo di 5.000 euro.

Contributo di 150 euro per gite scolastiche per famiglie con ISEE massimo di 5.000 euro. Bonus Trasporti: Accessibile a titolari della Carta dedicata a te o a chi ha avuto un reddito lordo annuo inferiore a 15.000 euro nel 2023.

Accessibile a titolari della Carta dedicata a te o a chi ha avuto un reddito lordo annuo inferiore a 15.000 euro nel 2023. Carta Acquisti: Social card da 40 euro al mese per nuclei con minori di 3 anni, anziani tra 65 e 70 anni, e pensionati over 70 con specifici limiti di reddito.

Social card da 40 euro al mese per nuclei con minori di 3 anni, anziani tra 65 e 70 anni, e pensionati over 70 con specifici limiti di reddito. Carta Cultura e Carta Merito: Carta Cultura da 500 euro per famiglie con ISEE fino a 35.000 euro e Carta del Merito senza limiti di reddito per studenti eccellenti.

Carta Cultura da 500 euro per famiglie con ISEE fino a 35.000 euro e Carta del Merito senza limiti di reddito per studenti eccellenti. Conto Corrente Gratuito: Possibilità di aprire un conto corrente senza spese per chi ha un ISEE fino a 11.600 euro o una pensione di 18.000 euro.

Possibilità di aprire un conto corrente senza spese per chi ha un ISEE fino a 11.600 euro o una pensione di 18.000 euro. Dedicata a Te: Carta acquisti per nuclei con ISEE non superiore a 15.000 euro che non ricevono altri sussidi.

Carta acquisti per nuclei con ISEE non superiore a 15.000 euro che non ricevono altri sussidi. Esenzioni Sanitarie: Agevolazioni regionali per l'accesso alle prestazioni mediche e sconti per cure odontoiatriche per famiglie con ISEE fino a 8.000 euro.

Agevolazioni regionali per l'accesso alle prestazioni mediche e sconti per cure odontoiatriche per famiglie con ISEE fino a 8.000 euro. Mutuo Agevolato: Garanzia statale dell'80% sul mutuo per l'acquisto della prima casa per giovani under 36 e famiglie numerose con ISEE fino a 40.000 euro.

Garanzia statale dell'80% sul mutuo per l'acquisto della prima casa per giovani under 36 e famiglie numerose con ISEE fino a 40.000 euro. Riduzione Tasse Scolastiche: Riduzioni variabili a livello regionale per rette scolastiche, mense e altri servizi educativi, con limiti ISEE differenziati.

Riduzioni variabili a livello regionale per rette scolastiche, mense e altri servizi educativi, con limiti ISEE differenziati. Supporto Formazione e Lavoro: Indennità di 350 euro al mese per disoccupati tra i 18 e i 59 anni che partecipano a corsi di formazione, con ISEE familiare sotto i 6.000 euro.

Bonus 2024 con ISEE sotto i 40mila euro: Include il Bonus Asilo Nido e l'aumento dell'Assegno Unico per figli di età 1-3 anni, Bonus mutui under 36.

Bonus 2024 senza ISEE: Include Bonus Ristrutturazione e Bonus Mobili, legati all'entità della spesa. Bonus Mamma fino a 3mila euro annui per mamme lavoratrici con almeno due figli. Bonus Docenti di 500 euro indipendente dal reddito.

Come richiederli