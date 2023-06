Case popolari a Vicenza: come fare domanda, chi ne ha diritto

Le case popolari, chiamate anche alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) ex IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), sono unità immobiliari di pubblica proprietà che vengono assegnate alle famiglie con basso reddito che ne fanno richiesta, a un costo di affitto favorevole. Nel vicentino le case sono gestite da Ater e dai comuni. Nella città di Vicenza sono circa 1500 e le gestisce Amcps.

Case ATER

La riforma, che ha introdotto nuovi criteri per la gestione equa e sostenibile del patrimonio di circa 41 mila alloggi Erp del Veneto, prevede due specifiche novità: a) agli assegnatari degli alloggi Erp si chiede di documentare la propria situazione reddituale e patrimoniale, dimostrando di avere un Isee-Erp non superiore ai 20 mila euro e di non avere altri alloggi in usufrutto o proprietà; b) i contratti di locazione diventano di durata quinquennale, rinnovabile, e l’importo del canone è parametrato di anno in anno alla capacità economica dell’inquilino. Per le case Ater tutte le informazioni qui. Immobili Ater in vendita in provincia di Vicenza: https://www.atervicenza.it/home/Immobili.html

Comune di Vicenza

Per per l'assegnazione di un alloggio del Comune di Vicenza è necessario partecipare al concorso specifico che viene pubblicato ogni anno.

Chi può richiedere

i cittadini italiani;

i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari;

i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria;

gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno, almeno biennale, e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

I requisiti

residenza anagrafica in Veneto da almeno 5 anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi 10 anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;

non essere stati condannati per il reato di “invasione di terreni o edifici“ (articolo 633 del codice penale), nei precedenti 5 anni;

non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero;

non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario;

situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall’ Isee-Erp del valore non superiore a 20.000 euro (è possibile calcolare il proprio Isee-Erp utilizzando il simulatore del Portale Erp - Regione del Veneto ; per il calcolo dell’Isee-Erp è richiesto il possesso di attestazione Isee in corso di validità dei componenti del nucleo che intendono presentare la domanda);

del valore non superiore a 20.000 euro (è possibile calcolare il proprio Isee-Erp utilizzando il ; per il calcolo dell’Isee-Erp è richiesto il possesso di attestazione Isee in corso di validità dei componenti del nucleo che intendono presentare la domanda); non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

Le condizioni che danno diritto a punteggio sono indicate nel bando di concorso.

Ultimato il bando e valutate le domande, verrà formulata una graduatoria in base alla quale verranno assegnati gli alloggi popolari.

Erp edilizia residenziale pubblica

I cittadini interessati potranno trovare le istruzioni per la presentazione della domanda anche presso:

i Servizi Sociali e l'ufficio Abitativi

l' Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) in Piazza Biade 26 (piano terra),

(Urp) in Piazza Biade 26 (piano terra), nelle sedi delle circoscrizioni 2-3-4-6-7

2-3-4-6-7 Documentazione richiesta

Modulo domanda

Modulo di autocertificazione

Informazioni comune di Vicenza

Ufficio Abitativi: Palazzo Negrisolo, contra' Busato 19. Telefono: 0444221750 (attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 10)

Orario di apertura al pubblico: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12.30, martedì dalle 16.30 alle 18.