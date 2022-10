Un tuffo nell'aroma dello zafferano: visita guidata, degustazioni

Un tuffo nell'aroma dello zafferano. Una mattinata alla scoperta di questo prezioso fiore, dalla sua coltivazione e raccolta, alla sua degustazione.

Si parte da una breve camminata sulle colline Isolane, per raggiungere l'Azienda agricola Apiamoci che coltiva un zafferaneto, raccogliendo in compagnia il bocciolo che contiene la spezia.

Si torna poi verso la pianura dove eseguiremo la mondatura del fiore per estrarne i pistilli, tutto a mano.

Poi ci sarà una ricca degustazione, i cuochi Massimo de Franceschi e Andrea De Franceschi con la loro arte, faranno scoprire modi di utilizzare lo zafferano e i prodotti delle api che non avresti mai pensato.

Si proveranno sapori vicini e lontani, il tutto abbinato a i vini della serie vola volé della Cantina Orsogna 1964 che, come scoprirete, hanno un legame speciale con le api.

L'esperienza è su prenotazione, a pagamento e potete iscrivervi da questo modulo di Google: https://forms.gle/4UMiUtrtonwUN7ag9