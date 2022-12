Visita all’osservatorio Marsec a Crespadoro

Il MarSEC è il nuovissimo complesso di studio, ricerca e divulgazione astronomica situato in provincia di Vicenza, a Marana, una frazione del comune di Crespadoro.

Il complesso, gestito degli astrofili del MarSEC (già associazione “Cieli Perduti”) oltre alle due cupole destinate una alla ricerca e l’altra alla divulgazione scientifica ospita un insieme di scenari che spaziano dalla Geologia all’Astronomia passando per l’Astronautica.

Esploreremo così lo spazio, raccontato dall’osservatorio astronomico, e avremo a disposizione il telescopio solare del partner del Marsec, “Orizzonti”, che ci consentirà di far osservare la nostra stella (il sole) in tutta la sua bellezza per i turni che si svolgeranno con la luce, i PIANETI per i turni in cui ci sarà buio.

In caso tempo incerto avrete l’opportunità di ascoltare un intervento da parte dei ricercatori MARSEC: “Ai confini della realtà – i buchi neri” svelando, solo a Veneto Segreto, un angolo del loro lavoro di ricerca scientifica.

Visita guidata in programma il 08/01/2023.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL LINK: www.venetosegreto.com/eventi/

Info su Whatsapp 3476445239