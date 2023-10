Verben, festa d'autunno in Altopiano: giochi, escursioni, scultori, mercatini, stand gastronomici

Indirizzo non disponibile

Le grandi Feste d’Autunno stanno per iniziare sull’Altopiano! La prima in programma è “Vèrben - Un Treno di Colori”. Quest’anno, ci aspettano due fantastici weekend: il 7 e 8 ottobre a Roana, in concomitanza con la festa di Santa Giustina, e a Mezzaselva; e il 14 e 15 ottobre a Canove, Cesuna e Tresche Conca.

Saranno due fine settimana pieni di eventi: laboratori per adulti e bambini, spettacoli, giochi, escursioni guidate, show cooking, scultori del legno, mercatini artigianali, mostre fotografiche, stand gastronomici e molto altro. Inoltre, non mancherà l’imperdibile trenino di Vèrben che percorrerà alcuni tratti della strada della Vecchia Ferrovia.

7-8 ottobre a Roana e Mezzaselva

Sabato 07 ottobre in piazza a Roana in concomitanza con la Sagra di Santa Giustina, ci saranno i giochi tradizionali di una volta, indovinelli e stand con bevande calde, torte e dolciumi per concludersi con la Santa Messa.

A Mezzaselva sabato 07 ottobre con un laboratorio a tema autunnale per bambini e una passeggiata guidata astronomica con cena in Baito Erio e l’osservazione del cielo con il telescopio.

La breve escursione adatta a tutti, da? la possibilita? di osservare la volta celeste e di scoprire tante curiosita? scientifiche e mitologiche che la caratterizzano, inoltre si potra? gustare una tipica cena a tema autunnale presso il Baito Erio.

Domenica 08 ottobre in occasione della giornata delle fattorie didattiche aperte della Regione Veneto, sara? possibile visitare la fattoria didattica MalgAsiago di Roana, per poi spostarsi in piazza con le altre attivita? tra cui laboratori, show cooking con lo chef Lorenzo de Guio, finalista di MasterChef Italia e tanto altro, da non perdere lo spettacolo folkloristico “La valigia dei ricordi”.

Infine domenica 08 ottobre, avra? luogo il volo con drone su paesaggi autunnali sorvolando il cielo presso il Baito Erio.

14-15 ottobre a Canove, Cesuna e Treschè Conca

Il secondo week end si spostera? nelle frazioni di Canove, Cesuna e Tresche? Conca con mercatini artigianali e agro-alimentari, escursioni guidate, fattoria didattica, mostra fotografica, laboratori di cucina, simposio di scultura in legno, stand gastronomici con dolciumi e delizie d’autunno, animazioni e spettacoli per grandi e piccini con diversi gruppi tra cui: “Tino e i Fiaschi”, “I Caenassi”, “Dream Show”, “Acqualta Teatro” e tanti altri.

Sabato 14 ottobre alle ore 20.30 lo spettacolo “Terra e Aria” una performance poetica di circo-teatro in scena nella suggestiva cornice della Pineta di Cesuna, che rappresenta un viaggio alla scoperta di un mondo lontano, ignoto e ancora selvaggio, i tre protagonisti affrontano violente tempeste. Sono gli unici superstiti di una rocambolesca spedizione, un’avventura tra Terra & Aria, dove selvaggi animali volanti, penzolanti, striscianti e antiche tribu? prendono forma attraverso le spettacolari arti del fuoco e della danza aerea.

Domenica 15 ottobre alle ore 11.00 a Cesuna, alle 15.00 a Tresche? Conca e alle 17.00 a Canove della compagnia Acqualta Teatro, che racconta la storia di due strani personaggi che si aggirano tra i mercatini autunnali. Sembrano due innocui cittadini ma in realta? stanno cercando clienti per la Carovana che partira? a mezzanotte per il Paese dei Balocchi. Arrivano a Ve?rben il Gatto e la Volpe!!

Infine durante il secondo fine settimana non mancheranno i trenini di Ve?rben, che porteranno i passeggeri ad ammirare paesaggi incontaminati e angoli poco conosciuti del territorio roanese attraverso la Strada della Vecchia Ferrovia, scoprendo anche le leggende cimbre che lo caratterizzano.

Programma completo