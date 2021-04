Valdagno: il Maggio dei Libri

Nella Città che legge ritorna il Maggio dei Libri. Appuntamenti per ogni età all'aperto e online ispirati a Dante.

Il Maggio dei Libri è una manifestazione nata nel 2011 a Valdagno con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Il tema scelto per quest'anno, in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, è Amor…. Tre saranno i filoni in cui si articolerà: "Amor... ch'a nullo amato amar perdona", "Amor... che ne la mente mi ragiona”, "Amor... che move il sole e l’altre stelle", pensati per riflettere su temi quali l’empatia e la solidarietà, il desiderio di conoscenza, la natura e la scienza e, naturalmente, l’amore nella sua accezione più ampia.

La Biblioteca Civica Villa Valle di Valdagno ha così ideato un cartellone per tutte le età, con appuntamenti in presenza e on line che mirano a identificare la biblioteca valdagnese ancora una volta come "luogo libero, protetto, prossimo e familiare, dove nutrire relazioni sociali positive e crescere culturalmente", come hanno detto i settantamila cittadini italiani che hanno risposto alla più vasta indagine mai realizzata in Italia sul ruolo che le biblioteche di pubblica lettura hanno nella vita delle persone, sia a livello sociale che culturale - "La biblioteca per te" - nei 4 mesi a cavallo tra dicembre 2020 e marzo 2021 .

Nel rispetto delle disposizioni anti-covid per ogni evento è necessaria l'iscrizione, contattando il numero 0445 424545.

Il programma

Martedì 4-11-25 maggio, ore 17.00 - Parco di lettura della Biblioteca

Libri a merenda. Letture ad alta voce a cura dei lettori volontari della Biblioteca



Sabato 8-15-22-29 maggio, ore 11.00 - Parco di lettura della Biblioteca

Creatività selvatica: incontriamo giovani scrittori, poeti e fumettisti di Valdagno



Dal 10 al 21 maggio sulla pagina Facebook delle biblioteche vicentine

Il maggio delle Biblioteche Vicentine. 10 podcast di fiabe per famiglie



Lunedì 10 maggio, ore 20.30 - Parco di lettura della Biblioteca

Il gruppo Terre di lettura discute su "Resto qui" di Marco Balzano



Martedì 11-18-25 maggio, ore 20.30 su Zoom

Fabio Peserico presenta 3 libri di Yuval Noah Harari:

Sapiens. Da animali a dei. Breve storia dell'umanità (Ed. Bompiani 2017)

Homo Deus. Breve storia del futuro (Ed. Bompiani 2018)

21 lezioni per il XXI secolo (Ed. Bompiani 2019)



Giovedì 13-20-27 maggio, ore 17.00 - Parco di lettura della Biblioteca

Pillole di scienza: appuntamenti per scoprire insieme gli intrecci segreti di natura, scienza e arte

In collaborazione con il Museo Civico "D. Dal Lago"



Sabato 15 maggio, ore 16.00 - Biblioteca Civica

Il reading challenge book club di Valdagno e le Letture Rubate di Romano d'Ezzelino discutono su Lucas di Kevin Brooks



Martedì 18 maggio, ore 17.00 - Parco di lettura della Biblioteca

Beatrice Peruffo presenta il suo libro Raffa e Margot nella villetta degli orrori (Ed. Terranuova)