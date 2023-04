Val Liona: rassegna gastronomica “Erbe Spontanee in Tavola”

Andar per erbe e poi gustarle a tavola: sono le due esperienze (ma non le uniche) che si potranno vivere in Val Liona dal 21 aprile al 7 maggio. Sapori e profumi di tanti tesori della natura saranno dunque i protagonisti del territorio, per il piacere dei buongustai: dai bruscandoli ai bruschi, dai tanoni ai carletti, dagli asparagi selvatici all’aglio orsino e molto altro ancora.



Siamo nel cuore dell’Area Berica, in un comune, Val Liona, dove è la natura a farla da padrona e dove si può ancora vivere un’immersione autentica nei ritmi e nell’ambiente della campagna veneta. Qui da 22 anni si tiene la “Mostra delle erbe spontanee”, che avrà quest’anno il suo clou il 7 maggio nell’Antico Borgo di Campolongo con l’esposizione delle erbe, dei prodotti agroalimentari e artigianali, oltre alla presenza del tradizionale stand gastronomico. Una mostra accompagnata da una serie di eventi alla scoperta di questi prodotti: escursioni guidate dove “andar per erbe” (la mattina del 7 maggio), eventi culturali, visite guidate, passeggiate fotografiche, degustazioni, tour delle cantine e altro ancora.

La rassegna gastronomica “Erbe Spontanee in Tavola"

E parlando di erbe spontanee, ovviamente, non può mancare la cucina, autentica protagonista della manifestazione: dalla seconda metà di aprile e fino alla metà di maggio ristoranti, trattorie, pizzerie, bar di Val Liona valorizzeranno il patrimonio tradizionale di ricette legate alla raccolta di questi squisiti prodotti della natura. Per gli appassionati delle erbe spontanee si tratta di un appuntamento gastronomico irrinunciabile, anche perché questi ricercatissimi ingredienti possono essere assaporati anche assieme ai Gargati De.Co di Val Liona, un’originale pasta “autoctona” riscoperta e rilanciata dall’amministrazione comunale in collaborazione con i ristoranti del territorio.

Protagonisti della Rassegna sono 10 locali del paese, dove nei giorni della manifestazione si potranno degustare piatti a base di erbe spontanee: Bronza Cuerta, Caffè 19.23, Da Valentino ristorantino agricolo, La Pizzeria, Lupo Rosso pub pizzeria, Ristorante Trequarti, Speedy Pizza, Trattoria Isetta, Trattoria da Munaretto, Trattoria da Vigheto.

7 maggio 2023 mostra delle erbe spontanee

Mostra delle Erbe Spontanee a cura della Biblioteca Civica, laboratori per la promozione dei mestieri artigianali ed esposizione di oggetti artistici in Pietra di Vicenza

Programma

- Ore 8.30 Andar per erbe

Passeggiata lungo il sentiero 54 di Campolongo. Partenza dal sagrato della Chiesa

Escursione guidata dal CAI - sezione di Noventa Vicentina

Quota assicurativa passeggiata: 3,00€

Percorso non adatto ai passeggini

- Dalle ore 10.30 alle 12.00

Bello scrivere - Workshop di introduzione alla calligrafia.

A cura di Anna Schettin. Adatto a tutti (età minima 16 anni) Costo di iscrizione: 5€ (materiali inclusi)

Prenotazioni e info: anna.schettin@gmail.com

- Ore 11.00

Inaugurazione ed apertura della XXII Mostra delle Erbe Spontanee, dei prodotti agroalimentari e artigianali in Val Liona, con tour presso i vari espositori presenti

- Ore 12.30, Pranzo del Borgo

Lasagne con piselli novelli Val Liona e altri prodotti tipici della tradizione

- Dalle ore 14.30 alle 16.30, Scirvo con calamaio e inchiostro - Workshop di calligrafia

Per bambini e ragazzi (età minima 6 anni), a cura di Anna Schettin

Costo di iscrizione: 5€ (materiali inclusi)

Prenotazioni e info: anna.schettin@gmail.com

- Ore 15.00 Visita guidata al Borgo con il Prof. Raffaello Peotta

- Dalle 15.00 alle 17.00 - Laboratorio della pietra a cura del Maestro Scalpellino Francesco Clerici

- Dalle 14.30 alle 16.30 - In un seme... il tutto!

Laboratorio adulto-bambino all'insegna della creatività e dell'esplorazione volta a conoscere e comprendere il mondo. A cura di Chiara Maule, verranno proposti due workshop:

Per i più piccoli (0-3 anni)

Per i più grandi (3+ anni)

- Dalle 14.30 alle 18.30 - Colorenatura

Laboratorio sulla produzione di tinture da vegetali

- Ore 15.00 Intrattenimento con giochi di magia, spettacolo di bolle di sapone/fumo e attività di giocoleria per i bimbi a cura di Magie Malti

- Ore 16.00 - Visita guidata al Borgo con il Prof. Raffaello Peotta

- Ore 17.00 - Corso sulle Erbe Spontanee con l'esperto Mariano Braggion presso lo stand della Biblioteca.

- Ore 19.30 - Cena del Borgo

Lasagne con piselli novelli Val Liona e altri prodotti tipici della tradizione

Una serie di eventi organizzati da Comune e Pro Loco, con i locali Ristoratori della Confcommercio.