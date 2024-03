Un orticello per amico alla biofattoria Bisele | 3-6 anni

Un'esperienza sensoriale alla scoperta dei semi ed un laboratorio di orticoltura.

Esperienza in fattoria didattica nell’Altopiano di Asiago 7 Comuni per bambini dai 3 ai 6 anni.



Martedì 2 aprile 2024 dalle 16.30 alle 17.30



Annusando, toccando, suonando ed osservando i semini e le piantine della Biofattoria coltivate con metodo biologico scopriamo insieme quanto è ricca in biodiversità la nostra montagna.



Diventiamo coltivatori provetti e creiamo un piccolo orticello da portare a casa con noi e di cui prenderci cura, proprio come fosse un caro amico.



Con le nostre cure e attenzioni i semini germoglieranno…un po’ come i nostri sogni e desideri!



Da portare con sè: scarponcini impermeabili, vestiario comodo e a strati, guanti e berretto.

NB in questa attività ci si sporca!



Luogo BioFattoria Bisele: Via Beata Giovanna 26 - 36010 Canove di Roana (VI) - https://g.page/agribisele?share

L’attività si svolgerà in parte all’interno delle strutture riscaldate ed in parte all’aperto, anche in caso di presenza di neve. In caso di pioggia le attività verranno svolte all’interno.



Costo: 7€ a partecipante, materiali per il laboratorio inclusi.

Note: L’attività verrà attivata con un numero minimo di 4 partecipanti. I posti sono limitati.

NB i bambini potranno osservare da molto vicino le galline ma non entreranno nel pollaio a causa delle norme igienico-sanitarie.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18 DEL GIORNO PRECEDENTE



Contatti: 350 0476262 (WhatsApp, Chiamate) | e-mail: agribisele@gmail.com | www.agribisele.com



La Biofattoria Bisele è registrata nell’Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche del Veneto.