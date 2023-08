Trimode live ai Mercoledì by nigth by Tagorò

Serata di shopping, musica, food & drink di fine estate presso il centro della città di Arzignano, a cura del Tagorò, con la partecipazione dei Trimode. Laura, Maurizio e Paolo vi proporranno i migliori successi pop/rock rivisitati in chiave acustica. Franco e tutto lo staff del Tagorò saranno al vostro servizio con ottimo cibo & beverage. I negozi saranno aperti fino alle 00:30.

In caso di pioggia, il live si terrà ugualmente presso la sede del Tagorò in Via dell'Industria 54.