Tributo ai Rammstein al Mamaloca

Megafesta infuocata in vista del Natale al Mamaloca, sarà una serata speciale all'insegna del sound dei RAMMSTEIN.

Assemblando industrial-rock, techno e gothic elettronico in un edificio musicale solenne e orrorifico, dalle architetture ballabili e dall'impatto chitarristico, il juggernaut teutonico Rammstein ha costruito da un humus musicale variegato un sound industriale caratteristico, con una forte vocazione scenica e pirotecnica.

VENERDÌ 24/12/2021 ALLE ORE 22:00

FEUER XMAS RAMMSTEIN NIGHT@ Mamaloca (VI)

Live dei Feuerkorps, il gruppo nasce grazie alla volontà ed alla comune passione per il genere, di sei musicisti della zona di Vicenza-Padova-Treviso. La band è in grado di interpretare fedelmente, sia dal punto di vista scenico che musicale, le performance del gruppo teutonico, permettendo loro di calcare numerosi palchi in tutto il Nord Italia.

Per creare maggior impatto possibile, per lo spettacolo si avvale di strumenti scenici di ultima generazione, scelti in base all'ambiente a disposizione, quali macchine del fumo, cannoni CO2, luci DMX, macchine del fuoco.

FEUERKORPS ARE:

VALERIO BORDIGNON +Voce+

GABRIELE BORDIGNON +Chitarra solista+

RICCARDO BORDIGNON +Chitarra ritmica+

UROS OBRADOVIC +Basso+

MARCO FANTON +Tastiere e sequencer+

ANDREA BORDIGNON +Batteria