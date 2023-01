Torna all’Astra “Ok Boomer anch’io sono uno stronzo”

“Il testo nasce da un fatto vero. Cerco sempre di fare cose che nascono da fatti che mi riguardano”. Scritto e interpretato dal giovane talento Nicolò Sordo, sul palco con Filippo Quezel, con la regia, le scene e l’adattamento del testo curati da Babilonia Teatri, OK BOOMER anch’io sono uno stronzo è il nuovo spettacolo coprodotto da La Piccionaia in scena venerdì 20 gennaio 2023 alle 21 al Teatro Astra, dopo il debutto al Romaeuropa Festival.

E' il racconto di un sabato pomeriggio in un negozio di articoli sportivi di un centro commerciale, dove ladruncoli di ogni genere prendono d’assalto tutto ciò che gli capita a tiro. Un ragazzino, beccato a rubare un paio di Nike Air, porta accidentalmente alla luce una realtà ben più torbida che si cela nel seminterrato del negozio: un laboratorio dove lavorano immigrati irregolari ridotti in schiavitù. Un manipolo di eroi improvvisati cerca disperatamente di salvarli, ma solo per salvare sé stessi e le proprie esistenze mediocri. “Tanti anni fa mia madre lavorava per una catena di negozi di sport - spiega Nicolò Sordo - dove il sabato praticamente tutti quelli che entravano venivano solo a rubare e nessuno comprava niente. Da questo fatto ho scritto questo testo che parla del consumismo, del capitalismo e anche del ruolo delle persone giovani che hanno poca voce”.

Nicolò Sordo nato nel 1992 e originario di Colà, località di villeggiatura sul lago di Garda. Scrive invece di lavorare. Grazie alla sua vena autoriale ha vinto numerosi premi.

Filippo Quezel nato nel 1988 a Padova. Regista e attore. Ha studiato presso lo Stella Adler Studio di New York. In teatro ha lavorato, tra gli altri, con Babilonia Teatri, Teatro dell'Elfo, Teatro Stabile del Veneto ed ERT. Nel 2015/16 è David in “David è morto” diretto da Babilonia Teatri. Nel 2017 recita in “Atti Osceni” di Moisés Kaufman diretto da Bruni/Frongia per il Teatro dell’Elfo. Nel 2018 lavora in produzione al programma "Kings of Crime" di Roberto Saviano andato in onda su NOVE. Nel 2019 partecipa a "We Are Who We Are", la serie HBO diretta da Luca Guadagnino. Lo stesso anno dirige il cortometraggio “Res”, con protagonista Giovanni Franzoni, selezionato al Lago Film Fest. Nel 2020 dirige il documentario "Non lo so” che nel 2021 viene selezionato alla 27° edizione di Visioni Italiane e proiettato alla Cineteca di Bologna. Nel 2021/22 è coprotagonista dello spettacolo “Cercivento” prodotto dal Teatro dell’Elfo e diretto da Massimo Somaglino. Nel 2022 torna al Lago Film Fest con “Tinder”, cortometraggio da lui scritto e diretto, con cui vince il premio del pubblico e la menzione speciale della giuria. Lo stesso anno scrive e dirige la mise in espace “T’ank you veddy much” prodotta dal Teatro Stabile del Veneto.

I biglietti sono in vendita al costo di 15 euro per l’intero, 13 euro per il ridotto, 10 euro per i gruppi con minimo dieci persone e 7 euro per gli studenti delle scuole superiori e possessori di Vicenza University card.

Informazioni per il pubblico:

Ufficio Teatro Astra - Contrà Barche 55 (Vicenza) - telefono 0444 323725 - info@teatroastra.it - www.teatroastra.it.

A disposizione del pubblico, dalle ore 20, il parcheggio del Circolo Tennis Palladio 98. Il parcheggio ha capienza limitata: si consiglia di arrivare in anticipo e di approfittare del servizio bar Astrabistrò.

Foto di Eleonora Cavallo

AstraClub

Il laboratorio di approfondimento alla visione che vede coinvolti gli spettatori, gli artisti ospiti della stagione e alcuni esperti in un confronto libero e informale affronterà le tematiche legate a Ok boomer. Anch’io sono uno stronzo venerdì 20 gennaio alle 18 al Teatro Astra. Le due giovani scommesse e rivelazioni di questa edizione di Terrestri, Nicolò Sordo e Matilde Vigna (in scena con Una riga nera al piano di sopra), con le quali la stagione crea uno spazio per la giovane drammaturgia veneta d’autore con due testi innovativi, diversi nel linguaggio e nella messa in scena, animeranno il quinto appuntamento dell’iniziativa, riservata agli spettatori in possesso di un abbonamento o di un biglietto per lo spettacolo, gratuita e su prenotazione (scrivendo a info@teatrostra.it).