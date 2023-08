Teatro, racconto e degustazione formaggi in Malga Davanti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Appassionati di natura, gastronomia e cultura, è in programma un'esperienza unica presso la magica Malga Davanti sul suggestivo Monte Novegno.

Data: Sabato 26 agosto

Ore 18.00, un viaggio emozionante di scoperta del mondo dell'alpeggio:

Rappresentazione Teatrale: Un'autentica storia di vita e passione prenderà vita sul palcoscenico, con l’attore professionista Giuliano Comin che darà vita a un affascinante racconto tratto dal libro "Novanta Giorni. Diario di una stagione in alpeggio" di Francesco Gubert. Un racconto della vita in malga, un viaggio nelle profondità dell'anima del casaro, un'esperienza di fatica, imprevisti e scoperte nel cuore delle montagne.

Degustazione di Formaggi: Lasciatevi guidare dallo stesso Francesco Gubert in un viaggio sensoriale attraverso la prelibatezza dei formaggi di Latteria Villa. Questi autentici tesori caseari, realizzati con passione e rispetto per l'ambiente, saranno esplorati attraverso l'arte della degustazione. Scoprirete i segreti che si celano dietro la creazione di questi formaggi unici, frutto del lavoro di soci che mettono l'anima nell'allevamento e nella produzione.

Il Fascino di Malga Davanti: Scoprirete il cuore pulsante di Malga Davanti, un'ex stallotto sulla cima del Monte Novegno, che si erge con maestosità sulla pianura fino a scrutare la laguna di Venezia nelle giornate limpide. Un luogo dove la magia della natura si fonde con la cultura e l'innovazione sostenibile. Un rifugio di emozioni, storie e sapori da condividere.

Latteria Villa: Un'Eccellenza Casearia: In questa serata speciale avremo l'onore di presentarvi Latteria Villa, una cooperativa pluripremiata di Castelgomberto (VI) che produce formaggi di altissima qualità. I soci conferenti, impegnati nell'allevamento responsabile, consegnano il latte al laboratorio con dedizione e passione. La lavorazione tradizionale e le nuove metodologie si fondono per creare prodotti di eccellenza 100% italiani. Partecipando a questa straordinaria serata, avrete l'opportunità di assaporare i prodotti locali e immergervi nella cultura dell'alta montagna e dell’alpeggio, sostenendo al contempo la missione di Malga Davanti nel promuovere l'etica, la sostenibilità e il rispetto per il territorio.

Prenotazione Obbligatoria: L'esperienza avrà un costo di soli 13 euro a persona e include un assaggio di benvenuto, la rappresentazione teatrale coinvolgente e la degustazione guidata dei formaggi di Latteria Villa.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni, contattateci al 380 157 7880 o scriveteci in DM Facebook/Instagram: davanti_montenovegno.