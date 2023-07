Teatro In Malga: spettacolo sul Vajont all'Agriturismo Malga Paù

Orario non disponibile

Quando Dal 08/07/2023 al 08/07/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 8 Luglio, si terrà, dalle ore 18:00, presso l'Agriturismo Malga Paù, Caltrano (VI), il Teatro in Malga 2023.

SULLA PELLE VIVA come si costruisce una catastrofe di Tina Merlin

Programma: ore 18:00 - spettacolo, ore 19:00 - aperitivo di malga

Da una parte due piccole comunità montane, Erto e Casso che cercano faticosamente di resistere inalterate; dall’altra il più ambizioso progetto idroelettrico della SADE e una visione globale orientata verso lo sfruttamento delle risorse e il profitto.

In mezzo Tina Merlin, giornalista bellunese determinata e caparbia, che si prodiga per indagare, comprendere, raccontare la storia di due comunità, prima stravolte e poi distrutte da una catastrofe evitabile.

A sessant’anni dalla tragedia del Vajont, l’inchiesta di Tina Merlin mantiene inalterata la sua forza e ci aiuta a riflettere sul rapporto fra uomo e natura.

“Il Vajont sta assumendo un’altra dimensione per la coscienza pubblica: è divenuto un luogo turistico da visitare. Con curiosità, forse con pietà, mai con ribellione”.

Costi: Aperitivo in malga: 25,00 euro, Spettacolo: 10,00 euro

Info e prenotazioni: mob. 3246678985 (chiamate e Whatsapp).

Come raggiungere la Malga: accesso consigliato dal Cimitero Inglese di Cesuna loc. Magnaboschi.