Apre il nuovo supermercato Famila Superstore a Marostica

Convenienza e qualità. Giovedì 18 marzo apre il Famila di Marostica: un’altro punto vendita per Unicomm, dopo quelli di Vicenza e di Mestre del mese di febbraio, grazie alla riqualificazione urbanistica di un ex sito produttivo.

Una struttura nuova, moderna, a basso impatto energetico, che su una superficie di vendita di 1.800 metri quadri offre il meglio della qualità firmata Famila.

Il nuovo Superstore oltre ad un’ampia selezione di freschi e freschissimi, una particolare attenzione è dedicata ai fornitori locali, a partire dalla fornitissima cantina, al mondo del salutistico e dei “free-from” (senza glutine, senza zucchero, ecc) per andare incontro alle crescenti esigenze delle diverse diete alimentari. Tutto calato in un ambiente accogliente, elegante, con uno staff quotidianamente impegnato a rendere sempre più facile l’esperienza d’acquisto.

“Abbiamo fortemente voluto aprire questo punto vendita perché Marostica è una piazza nella quale eravamo presenti da tanti anni con A&O, un altro dei nostri marchi storici, ma alla quale volevamo dedicare un’attenzione in più – spiega Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm – Era molto tempo che volevamo trovare un nuovo sito in cui trasferire la nostra attività a Marostica, con l’obiettivo di ampliarla e finalmente ci siamo riusciti. Con la nuova Superstrada Pedemontana questa zona di Marostica acquisirà ancora più centralità, per cui questo negozio si candida ad essere un punto di riferimento per tutta l’area circostante”.

“Il nuovo format di Famila ci sta dando grandi soddisfazioni – prosegue Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo Unicomm – L’abbiamo pensato in modo tale che sia accogliente per tutti i nostri clienti, senza perdere il caratteristico tratto di familiarità che da sempre contraddistingue i nostri supermercati: vogliamo che chi ci viene a trovare si senta a casa. Siamo inoltre soddisfatti perché con questo intervento abbiamo riqualificato l’ingresso ad una città splendida come Marostica, grazie al positivo rapporto con l’Amministrazione Comunale”.

Il punto vendita avrà a disposizione oltre 100 posti auto e sarà all’avanguardia anche dal punto di vista dei criteri di efficienza energetica: interamente costruito in classe A, dotato di un impianto fotovoltaico posto sul tetto che copre gran parte del fabbisogno energetico dell’edificio, l’illuminazione è completamente garantita da impianti e lampadine a led. Sono stati inoltre installati impianti ed attrezzature a minor consumo ed è stato realizzato un sistema di “omogeneizzazione” delle condizioni climatiche del negozio che, controllando l’umidità, migliora il comfort per i clienti. Gli impianti ad elevata efficienza energetica installati limitano moltissimo la produzione di CO2, in quanto sono congegnati per ottenere il massimo recupero di calore e ridurre al minimo le emissioni all’esterno.

Il Gruppo Unicomm

Il Gruppo Unicomm (associato a Selex Gruppo Commerciale) controllato dalla famiglia Cestaro, con oltre 7.000 collaboratori, opera in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio, attraverso le società controllate Unicomm srl, Arca Spa e GMF Grandi Magazzini Fioroni Spa, con una rete commerciale articolata composta da ipermercati, superstore, supermercati, cash&carry e discount (insegne: A&O, EMI, Emisfero, Famila, C+C Cash&Carry, Hurrà, Mega). Il Gruppo ha chiuso il 2020 con un fatturato di 2,4 mld di euro, in crescita di oltre l’8% rispetto all’anno precedente.