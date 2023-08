In scena lingue e nazionalità diverse, musiche dalle atmosfere mediterranee ci riportano alle origini dell’identità europea, attraversando un secolo di rivoluzioni industriali, guerre e crisi economiche. Un racconto in cui la piccola storia dei singoli dialoga con la grande storia, in cui realtà e finzione procedono di pari passo, portando in scena testimonianze di persone reali e inventate. Storie di transumanze, di uomini e di altri animali. con Mirko Artuso, musiche: Alaa Arsheed, violino, Isaac De Martin, chitarra e sequenze elettroniche, Matteo Artuso, violoncello

SABATO 12 AGOSTO 2023 ALLE ORE 16:30

MIRKO ARTUSO - Sconfinare

Frizzon, Enego